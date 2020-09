Eugenio Derbez enseñó a DJ Tiësto frases “muy mexicanas” y cómo debe ser un taco

El comediante mexicano tuvo la oportunidad de conversar sobre varios temas con el productor musical

El comediante mexicano, Eugenio Derbez, mostró su fanatismo hacia la música electrónica, especialmente por la producida por el Dj Tiësto, a quien le enseñó frases “muy mexicanas” durante una charla muy amena a través de redes sociales.

El patriarca de una de las dinastías más queridas de la farándula nacional conversó con el músico neerlandés, que tuvo la oportunidad de platicar cómo ha sido su acercamiento con la cultura mexicana y sus planes en medio de la pandemia por coronavirus.

“A los mexicanos les gusta mucho la fiesta, les gusta mucho bailar, les gusta mucho la energía”, confesó Dj Tiësto.

“Cuando toco en México me levanta mucho y siento una energía extra; te da adrenalina en el cuerpo”, añadió.

Eugenio Derbez enseñó frases mexicanas al Dj Tiesto

Ambos famosos tuvieron la oportunidad de hablar de las bellezas naturales en México e incluso el productor reconoció que es un lugar maravilloso y tiene una comida extraordinaria.

Pero el momento cumbre de esta charla ocurrió cuando Eugenio Derbez decidió enseñarle a su entrevistado algunas frases “muy mexicanas", en el marco del 210 aniversario del inicio de la Independencia de nuestro país, ocurrida el 16 de septiembre de 1810.

“Deberías aprender algunas frases y algunas que son bastante locas para mí que soy mexicano y hablo español. Por ejemplo... ‘ahorita’", comenzó su clase el protagonista de No se aceptan devoluciones.

Derbez explicó que para los mexicanos esta palabra tiene dos significados: “ahora” y “después”. Esto provocó la risa de ambos famosos.

“Depende de cómo respondas. Es extraño”, explicó el comediante mexicano antes de explicar lo que denotan las frases “taco que cierra, no es taco” y “picoso, pero sabroso”.

Eugenio Derbez mencionó que los tacos deben tener suficiente contenido: “Un taco debe ser grande y la tortilla no debe cerrar por la cantidad de ingredientes, sólo así es un taco real”.

Dj Tiësto mencionó que el picante en México es un tema serio: “Si un mexicano te dice ‘es picante, es muy picante”.

Esta afirmación fue apoyada por el entrevistador, quien en todo momento se mostró muy emocionado por conversar con uno de los grandes exponentes de la música.

Durante la conversación, el productor platicó acerca de su próximo proyecto, que será un livestream el próximo 24 de septiembre desde el anfiteatro Red Rocks en Derver.

“Es un lugar muy especial. Será genial y muy exclusivo porque será un espacio para 10.000 personas, pero sólo dejarán entrar a 175 personas”, explicó.

Ésta no es la primera vez que Eugenio Derbez entrevista a alguna personalidad durante esta pandemia. Hace unos meses conversó con Saúl “Canelo” Álvarez, quien le habló de su única derrota sobre el ring de box.

“Para mí fue una pelea aburrida porque no fueron muchos golpes y no lo tomé tanto como un derrota, sino como un aprendizaje y me dolió mucho esa noche, me dolió mucho, pero al siguiente día pensé ‘esto no me va a quitar de ser el mejor, quiero ser el mejor’”, reveló el púgil.

“Soy el segundo mexicano que ha logrado ser el Mejor Libra por Libra de todo el mundo en la historia del boxeo. Y no me equivoqué”, concluyó.

Saúl “El Canelo” Álvarez ha protagonizado 56 peleas con un récord envidiable: 53 victorias, dos empates y una derrota.

En un esfuerzo por contar historias en medio de la pandemia, el actor, productor y ahora entrevistador, Eugenio Derbez, platicó con el boxeador de 30 años para revelar algunos de los secretos de su vida privada.

“El Canelo” mencionó que en su infancia sufrió de “carrilla” (algunas burlas o maltratos), pero finalmente decidió dedicarse al box por la influencia de su hermano.

“Ya me gustaba pelearme en la escuela y me peleaba porque era el diferente, pelirrojo, pecoso y me echaban carrilla, me tenía que defender; pero más que nada por mi hermano el más grande, cuando fui a verlo debutar como profesional... yo tenía 11 años”, señaló.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me dolió mucho esa noche”: “El Canelo” confesó un oscuro episodio de su carrera a Eugenio Derbez