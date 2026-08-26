Coronel (r) José Luis Castañeda es nombrado director de Migración Colombia tras renuncia de Gloria Arriero

José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional y nuevo director de Migración Colombia. - crédito Migración Colombia

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó este martes 25 de agosto el nombramiento de José Luis Castañeda Tiria, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, como nuevo director general de Migración Colombia, luego de aceptar la renuncia presentada por Gloria Esperanza Arriero López, quien permanecía al frente de la entidad.

La decisión quedó consignada en el Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, mediante el cual se formalizó tanto la salida de Arriero como la designación de Castañeda para ocupar el cargo de director general, código 0015, grado 25, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

El documento fue expedido por el presidente de la República y firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar. En la primera parte del decreto se señala que Gloria Esperanza Arriero López presentó su renuncia al cargo mediante una comunicación fechada el 23 de julio de 2026.

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De acuerdo con el acto administrativo, la renuncia fue aceptada a partir del 25 de agosto, mientras que el nombramiento de José Luis Castañeda Tiria también tiene efectos desde la fecha de expedición del decreto.

José Luis Castañeda, nuevo director de Migración Colombia

El nuevo director de Migración Colombia es un teniente coronel en retiro de la Policía Nacional, institución en la que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y donde ocupó diferentes responsabilidades relacionadas con seguridad, inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales.

Su último cargo como oficial activo fue en 2018, cuando se desempeñó como comandante del Departamento de Policía Cesar. Durante su paso por esa unidad, estuvo al frente de operativos relacionados con la seguridad y la lucha contra grupos ilegales, el hurto y diferentes manifestaciones de delincuencia común.

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Antes de su retiro del servicio activo, Castañeda también estuvo vinculado al área de inteligencia de la Policía Nacional, experiencia que hace parte de su perfil profesional y que se suma a su trayectoria en operaciones de seguridad.

Su trabajo en el Cesar también estuvo acompañado de reconocimientos. En 2017 fue postulado para recibir la Medalla Ciudad de Bogotá, por su labor relacionada con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Con su designación, Castañeda asumirá la dirección de una entidad encargada de ejercer el control y vigilancia migratoria en Colombia, así como de atender asuntos relacionados con el ingreso, permanencia y salida de extranjeros y nacionales del territorio.

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Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, mediante el cual se oficializó el cambio en la dirección de Migración Colombia. - crédito Presidencia

Nombramiento ocurre tras anuncio de operativos contra migrantes irregulares

La llegada de Castañeda a Migración Colombia se produce además en un contexto marcado por los anuncios recientes del Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia migratoria.

Un día antes de la expedición del decreto, el mandatario había anunciado el inicio de “operativos coordinados” con la Policía contra migrantes en situación irregular. Según lo anunciado, estas acciones tendrán como prioridad a las personas que se encuentren en condición migratoria irregular y hayan cometido delitos, para posteriormente abordar los casos de quienes no tengan regularizado su estatus en el país.

“No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó De la Espriella.

El mandatario ordenó al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, quien asumió oficialmente el cargo mediante el decreto expedido este martes, coordinar con la Policía de Barranquilla el inicio de los operativos.

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“En el término de la distancia tendrán que ser deportados. Deportados. Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana”, sostuvo el jefe de Estado.

De la Espriella señaló que la medida responde a una posición que, según afirmó, mantuvo durante su campaña presidencial y que ahora busca implementar desde el Gobierno. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo delitos. Se van y los deportamos”, afirmó.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció operativos coordinados con la Policía frente a migrantes en situación irregular. - crédito Colprensa/Presidencia

Gloria Esperanza Arriero deja la dirección de Migración Colombia

La salida de Gloria Esperanza Arriero López se produce después de poco más de un año al frente de Migración Colombia. La funcionaria había sido designada oficialmente en mayo de 2025 durante el Gobierno de Gustavo Petro, en reemplazo de Carlos Fernando García.

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Arriero es comunicadora social y periodista y cuenta con una especialización en Alto Gobierno. Antes de llegar a Migración Colombia ocupó diferentes cargos tanto en el sector público como en el privado.

Entre sus antecedentes profesionales se encuentran su paso por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron). También dirigió el convenio del Resguardo Indígena Muisca de Cota y ejerció como gerente de Soluciones Ambientales S.A.S.

Gloria Esperanza Arriero López, quien estuvo al frente de Migración Colombia desde mayo de 2025 y presentó su renuncia al cargo en julio de 2026.- crédito @MigracionCol/X

Durante su periodo al frente de Migración Colombia, Arriero estuvo vinculada a la implementación de mecanismos de regularización y protección para población migrante. Entre las iniciativas desarrolladas durante su gestión estuvo el PEP Tutor, orientado a la protección de menores migrantes venezolanos, además de su participación en diálogos regionales en zonas fronterizas y de alta presencia de población migrante, como Necoclí.

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