Los episodios más traumáticos de su pasado de los que las estrellas de Hollywood prefieren no hablar

Al Pacino, Pamela Anderson, Keanu Reeves y Cameron Diaz entre las estrellas de Hollywood con un pasado difícil y conflictivo

A primera vista, parece que las celebridades lo tienen todo, que llevan una vida ideal y casi perfecta. Pero una gran cantidad de estrellas solo han logrado encontrar la fama después de superar un pasado oscuro con abusos o tragedias personales. Algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento tuvieron que enfrentar a sus propios demonios y malas elecciones antes de alcanzar el éxito. Al Pacino tuvo que prostituirse en sus inicios a cambio de una cama y comida, mientras que la actriz Cameron Diaz fue extorsionada por unas fotos suyas desnuda que había hecho cuando era una desconocida en Hollywood. Actores como Jack Nicholson o Demi Moore también vivieron duros dramas personales. Mientras que la reina de los talk show, Oprah Winfrey, enfrentó a los 14 años un embarazo no deseado producto de años de abusos intrafamiliares.

Jack Nicholson

Jack Nicholson descubrió de adulto que su hermana mayor era en realidad su madre (AP)

Cuando Jack Nicholson tenía 37 años y ya era una cara conocida en Hollywood, descubrió que había estado viviendo una mentira. El actor creció creyendo que sus abuelos maternos John y Ethel May Nicholson eran sus padres. No fue hasta que la revista Time investigó su vida que descubrieron que su hermana mayor, June, era en realidad su madre. Embarazada a los 17 años e insegura de la identidad del padre de su hijo, los padres de June decidieron criar a su hijo como si fuera suyo. El ganador del Oscar, que hace tiempo no aparece en los grandes eventos del cine, es reacio a dar entrevistas, y menos cuando se trata de hablar sobre temas personales. Cuando conoció la verdadera historia de su familia por medio de la prensa, habló de todo por primera y única vez. “Yo diría que fue un evento bastante dramático, pero no fue lo que yo llamaría traumatizante”, afirmó Nicholson sobre conocer la verdad en ese momento. “Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre, estaba bastante bien formado psicológicamente. De hecho, me dejó algunas cosas más claras. En todo caso, me sentí agradecido”.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey a los 14 años quedó embarazada, aunque perdió al bebé en un parto prematuro. Fue victima de abusos toda su infancia

Oprah Winfrey, la reina de la televisión estadounidense, ha hablado con franqueza sobre su tormentoso pasado, que involucra una infancia sumida en abusos físicos y sexuales por parte de miembros de la familia. A los 14 años quedó embarazada. La magnate de los medios afirmó que pensó en suicidarse cuando lo supo. “No sentía nada (hacia su hijo) porque pensaba que antes de que naciera el bebé yo tenía que matarme”, confesó la conductora. “En serio, en serio, escondí toda esa situación. Hice cosas estúpidas como beber detergente”. Sin embargo, Winfrey perdió al bebé durante un parto prematuro. “Me sentí aliviada cuando perdí ese bebé con el que no tenia ninguna conexion. Supe que tenia una segunda oportunidad". Reflexionando sobre cómo ha superado este hecho en su vida, Winfrey declaró en una entrevista con David Letterman: “Realmente creía que había un poder más grande que yo” antes de agregar que ella no cambiaría nada en su vida.

Jon Hamm

Jon Hamm participó en un violento proceso de iniciación a una fraternidad de la Universidad de Texas en 1990 (Reuters)

La supuesta participación de Jon Hamm en un caso de novatada de fraternidad “Sigma Nu” de 1990 resurgió en abril de 2015. En una demanda de 1991 obtenida por la agencia Associated Press, el actor de “Mad Men” y algunos de sus hermanos de fraternidad de la Universidad de Texas fueron acusados de participar de una violencia iniciación contra Mark Allen Sanders. En la demanda la víctima dijo que Hamm participó “hasta el final”.Tres de los acusados fueron condenados a prisión por 30 días, y luego se emitió una orden de arresto contra el actor en 1993. Al actor se le impuso una libertad condicional. Según Sanders, Hamm se “enfureció” con él cuando en el juramento fue incapaz de recitar ciertos detalles sobre los hermanos de la fraternidad. Como castigo, afirmó que Hamm le metió la cara en la tierra, lo golpeó con una pala y prendió fuego sus pantalones. Tras el hecho, el actor abandonó sus estudios universitarios. Sanders se ha negado a hablar públicamente sobre su terrible experiencia, pero los desgarradores detalles del ataque quedaron al descubierto en documentos judiciales que datan de más de dos décadas. En tanto, Hamm se enojaba cada vez que la prensa le consultaba al respecto y cuando, finalmente, abordó el tema le restó importancia . “Todo sobre eso es sensacionalista. Fue un fastidio todo. Básicamente, fui absuelto. No fui condenado por nada”.

Cameron Diaz

Cameron Diaz fue extorsionada cuando estaba en pleno ascenso en Hollywood (Sony Pictures)

Un fotógrafo fue sentenciado a tres años de cárcel en julio de 2005 luego de ser acusado de intentar vender fotos y videos en topless de Cameron Diaz de 1992 cuando era una actriz en apuros de 21 años. Los fiscales acusaron a John Rutter de intentar chantajear a la estrella por 3,5 millones de dólares con el material que le había sacado cuando aún no era famosa. Díaz, protagonista de las películas “Los Ángeles de Charlie”, “Algo sobre Mary” y de la nominada al Oscar “Pandillas de Nueva York”, alegó que ella nunca permitió la divulgación de las fotos que Rutter tenía en su poder y que la firma en el formulario de autorización estaba falsificada. Rutter fue enviado a prisión por extorsión, robo, perjurio y falsificación.

Al Pacino

Al Pacino, ganador del Oscar por "Scent of a Woman" (1992) y convertido en una leyenda del cine por la trilogía de "The Godfather"

En una entrevista de 2009 con el San Francisco Chronicle, Al Pacino reveló la verdad sobre sus días en Italia y no tuvo inconveniente en confesar que en sus inicios tuvo que ejercer la prostitución. Había dejado los estudios para dedicarse a perseguir su sueño: dedicarse a la interpretación. Sin embargo, la experiencia resultó más dura de lo que Al Pacino se había imaginado. Sus escasos ahorros se terminaron y tuvo que “vender su cuerpo a una mujer mayor” que le agradeció sus servicios sexuales dándole alojamiento y comida. “Tenía 20 años y vivía vendiendo lo único que tenía:mi cuerpo. Algunas mañanas me desperté odiándome un poco”, reveló el ganador del Oscar.

Lady Gaga

Lady Gaga se dejó ver así a finales de febrero (Instagram)

Lady Gaga es conocida en todo el mundo como una artista increíble en el escenario y la pantalla. Comenzó su vida en el negocio de la música, pero también estudió actuación y recientemente protagonizó la exitosa película musical “A Star Is Born” junto a Bradley Cooper. Siempre parece exudar un aire de confianza en todo lo que hace. Pero, lamentablemente, lleva en sus espaldas un hecho traumático. La cantante fue violada a la edad de 19 años por un hombre veinte años mayor que ella. Este incidente la dejó con trastorno de estrés postraumático y tuvo que someterse a terapia física y psicologica para superar el ataque. Quedó tan afectada por el incidente que se negó a hablar con nadie al respecto durante años: “Nadie más lo sabía. Fue casi como si intentara borrarlo de mi cerebro. Y cuando finalmente salió, era como un monstruo grande y feo. Y tienes que enfrentarte al monstruo para curarte". Luego escribió la canción “Swine” (”Canalla”) para lidiar con el incidente. Sin embargo, la cantante también ha dicho que se niega a ser definida por esa dolorosa situación: “Sería terrible para mi que alguien dijera que cualquier cosa creativa o inteligente que he hecho se reduzca a un imbécil que me hizo eso”.

Demi Moore

Un hombre violó a Demi Moore cuando tenía 15 años después de que su madre la “vendiera" por USD 500

El padre biológico de Demi Moore, Charles Harmon, dejó a su madre, Virginia King, después de dos meses de matrimonio y antes de que naciera la actriz. Su madre se casó con Dan Guynes, y Moore no se enteró de su padre biológico hasta los 13 años. En una entrevista con Vanity Fair en 1991, reveló cómo descubrió que Guynes no era su padre biológico. “Vi que mis padres se casaron en febrero de 1963. Nací en el 62”. La pareja luchó contra el alcoholismo durante todo su matrimonio, y Guynes se suicidó en 1980, dos años después de separarse de la madre de Moore. Su madre murió de cáncer en 1998. Pero la actriz también vivió un traumático episodio que marcó su vida para siempre. En sus memorias relató que su madre, que la llevaba a bares de mala reputación para ayudarla a llamar la atención de los hombres, la entregó a un conocido de su familia quien abusó de ella a cambio de USD 500 que le pagó a su progenitora. Con el tiempo terminó por ver el hecho de una sola manera: “Fue una violación, y una traición devastadora”.

Keanu Reeves

En la imagen, el actor canadiense Keanu Reeves EFE/Etienne Laurent/Archivo

Keanu Reeves es conocido por su perfil bajo en Hollywood. Pero podría tener algo que ver con la serie de tragedias que se encuentran en su pasado. El dolor de Reeves comenzó a la tierna edad de solo 3 años, cuando su padre (que había cumplido condena en prisión por contrabando de heroína) abandonó la casa familiar. Más tarde, en 1993, Reeves perdió a su mejor amigo, el actor River Phoenix, por una sobredosis de drogas. Fue un duro golpe para el actor. Pero el triste pasado de Reeves no termina ahí. En 1999, en el apogeo del éxito, él y su novia Jennifer Syme perdieron a su hija en las últimas etapas del embarazo. Reeves tuvo que soportar la tragedia mientras lidiaba con la atención de los medios por su papel en “The Matrix”. Lamentablemente, Syme también tuvo un final trágico. Aunque Reeves y Syme se separaron después de luchar para lidiar con la pérdida de su bebé, Jennifer falleció solo 18 meses después en un accidente automovilístico. Mientras tanto, Reeves siempre se ha mostrado reacio a hablar públicamente sobre este hecho, pero una vez dijo que no cree que nunca superas la pérdida porque al final del día “sigues solo”.

Pamelo Anderson

Pamela Anderson fue violada por un ex novio y un grupo de amigos de él cuando estaba en la escuela secundaria

Pamela Anderson saltó a la fama como una de las estrellas de “Baywatch” y conejita de Playboy a principios de los 90. Ahora dedica su tiempo a defender los derechos de los animales y es una abierta activista vegana. Años años la actriz reveló que fue abusada sexualmente varias veces cuando era niña. La primera vez ocurrió entre los 6 y los 10 años cuando fue agredida por una niñera. Anderson fue luego violada por un hombre de 25 años cuando ella solo tenía 12 años. Sin embargo, el incidente más impactante ocurrió durante su adolescencia. Anderson ha afirmado que fue violada en grupo por su novio de la escuela secundaria y seis de sus amigos cuando tenía 14 años. Sin embargo, la ex modelo estadounidense ha logrado convertir su traumática experiencia en algo positivo con su Fundación Pamela Anderson, dedicada a los más desprotegidos.

