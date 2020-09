“Mediocre”: una serie que rompe estigmas y visibiliza los trastornos mentales

Fotografía: Cortesía

En una industria televisiva tan superficial y tradicional existen una serie de reglas implícitas que buscan permanecer e imponerse. Si vas a realizar una escena de desnudos, procura que tu abdomen sea marcado. Si vas a criticar los comportamientos de la sociedad, haz que tus palabras encajen en el estatus quo promedio. Si quieres vender, sigue las tendencias que están de moda.

Esas son las pautas que busca romper “Mediocre”, la nueva serie juvenil de MTV que presentará un retrato generacional crudo, sensible y sin filtro. Este nuevo proyecto es escrito, creado y protagonizado por Camila Ibarra, creadora mexicana que ha participado en series como “El Club”, “Capadocia” y “Las Aparicio”.

“Mediocre” inicia con la historia de Natalia, una joven que despierta en su cumpleaños en una habitación de hospital. A lo largo de la trama se ofrecen una serie de flashbacks, los cuales nos contarán qué fue lo que llevó a la protagonista a terminar en esa situación.

Los excesos, vacíos emocionales y fracasos amorosos orillan a Natalia a un intento de suicidio. ¿En qué momento mi vida se salió de control?, ese es el punto de partida para conocer esta nueva propuesta.

Además de mostrar nuevos rostros y diferentes realidades, la serie “Mediocre” busca abordar temas que, hasta el momento, siguen siendo satanizados o invisibilizados por las sociedades actuales, tales como el suicidio, la depresión o la educación sexual.

Este nuevo lanzamiento se dio a conocer a través de una conferencia de prensa digital con la participación de la directora Camilia Ibarra y los actores Zua Grecia, Jorge Caballero, Greta Cervantes, Tatiana del Real y Emilio Cuaik.

Los artistas coincidieron en que la situación de crisis que estamos viviendo en la actualidad debe ser aprovechada para reflexionar sobre nuestra salud, nuestras inquietudes e intereses individuales, esto para dejar los miedos y prejuicios a un lado. ¿Tanto significa lo que dirá la gente de nosotros?

(Shutterstock)

“Esta serie es autoficción, está basada en un momento muy oscuro de mi vida, y creo que mi única manera de pedir ayuda fue creando esto. Para mi la salud mental es algo muy importante, yo quería ver algo así en la televisión. El ejercicio de hablar en voz alta de lo que me estaba pasando fue muy importante para que yo llegara a pedir ayuda. Mediocre no es una glorificación del suicidio, no es una glorificación de la adicción, la intención es conectar con el público para que exprese lo que está viviendo en la actualidad”, explicó Camila Ibarra.

Para Jorge Caballero, con todo el bombardeo que significan las redes sociales, hay una especie de transición entre los jóvenes. Por un lado, este ideal de las fotos en pareja o mostrando lujos, pero toda esa vida digital puede ser un espejismo, “porque no se refleja todo lo que realmente vivimos en la actualidad”, donde algunas veces puede haber confrontación, violencia o problemas psicológicos.

Caballero interpreta a Diego, el hermano de Natalia, un chico inseguro que está constantemente en búsqueda de aprobación de los demás.

Por otro lado, Greta Cervantes se sinceró y señaló que Mediocre salió en el momento perfecto, ya que todos estamos atravesando por momentos difíciles derivados de la pandemia de Covid-19. “La serie habla justo de eso, saber que podemos tener días buenos y malos, saber pedir ayuda y saber que no eres el único con esas problemáticas. Mediocre busca identificar cada emoción, qué es lo que sentimos”, dijo Cervantes, quien en la serie hace el papel de “Paula”, una joven que vive por los likes, pero a veces cuenta más chismes de sus amigos que recomendaciones de maquillaje en YouTube.

Si bien el abordar estos temas puede provocar una especie de romantización de la problemática, Camila Ibarra reconoció que el proceso de creación no fue nada sencillo, pues comenzó este proyecto cuando era muy joven.

“Me emociona cuando cometo errores porque comienzan a surgir nuevas ideas. Es verdad que Natalia tiene el problema más evidente, pero todos los demás personajes también han necesitado ayuda indirectamente. Una forma de no romantizar la problemática fue contar las historias de todos los demás, dejar que nos pasara a todos, cada quien aportó su personalidad y sus ideas”, sentenció Ibarra.

Para el elenco de Mediocre son tiempos de cambio, etapas que deben ser aprovechadas para mostrar nuevas historias, nuevas narrativas que respondan a las realidades actuales del público.

“Es verdad que la televisión y las series ayudan a entretenerte, pero también educan, también sirven para reflejarte, encontrarte y dar un paso al frente. Como actriz quiero poner mi granito de arena y hacer algo para bien, hacer que la gente pueda sublimar su dolor y sacudir su conciencia. Hoy, con la cuarentena, nos damos cuenta que no nos conocemos y no nos aguantamos, lo importante es que te tienes que gustar a ti y no ser una monedita de oro”, declaró Tatiana del Real, actriz que da vida a “Fernanda”, una amiga madura y regañona que diario le señala a Natalia sus defectos y reprocha su estilo de vida desenfrenado.

Al final, la actriz Zua Grecia señaló que todas estas problemáticas como la depresión o ansiedad no se solucionan individualmente, hay que construir vínculos y mantener una red de apoyo para no caerte. “Mediocre te ayudará a darte cuenta de los focos rojos que existen al interior de tus amigos, presta atención”, concluyó.

Mediocre se estrenará el próximo miércoles 23 de septiembre a las 20:00 horas (Tiempo de México y Colombia) y a las 22:00 horas (Tiempo de Argentina) por MTV y las páginas oficiales de @MTVLA en YouTube y Facebook.

