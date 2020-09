“Es una dama”: Carlos Bonavides defendió a Livia Brito

Carlos Bonavides solo tuvo buenas palabras para Livia Brito (IG: carlosbonavidesoficial / liviabritopes)

En medio del escándalo que rodea a la actriz Livia Brito por haber agredido a un fotógrafo en Cancún, el actor Carlos Bonavides salió en su defensa.

Al ser cuestionado sobre la polémica que rodea a Livia, el actor -quien saltó a la fama en la telenovela El Premio Mayor- explicó:

“No puedo criticar a mi compañera porque la idea que yo tengo de Livia es que es una dama y siempre ha tratado a todos con gentileza. Es una persona muy sencilla, muy amable”, aseguró al programa Sale el Sol.

“Yo creo que lo que pasó fue un momento de arrebato, pero ese momento de arrebato debe de tener también una cierta comprensión. Es un error molestarse, es una invitación también a Livia para que recapacite”, añadió.

Bonavides pidió comprensión para Livia

“Le va a servir de experiencia esta situación y que la exoneren porque además de una dama es una extrarodinaria actriz y una extroardinaria compañera”. expresó Bonavides.

El actor trató de excusar a Livia diciendo que todo mundo tiene sus “cinco minutos”. “No nada más los actores, lo que pasa es que los actores estamos en una vitrina donde todo mundo nos ve”.

Los problemas para Livia

El pasado julio se supo que la actriz había agredido en Cancún al fotógrafo Ernesto Zepeda, quien también acusó a ella y a su novio de robarle su cámara fotográfica.

En un principio Livia negó los hechos, pero ante el peso de las evidencias, días después admitió el ataque y se disculpó, no sin mencionar que reaccionó agresivamente después de la negativa del fotógrafo a eliminar las imágenes que le había tomado.

Livia Brito no fue bien recibida por el público de "Hoy"

Zepeda además dijo que Livia había dicho, en medio del incidente, que está “harta” de los mexicanos, lo cual fue rechazado por ella. “Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera, solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero, llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana”, aseguró en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, su imagen quedó sumamente afectada ante el público, como quedó en evidencia la semana pasada, cuando acudió como invitada al programa Hoy.

Los espectadores de la emisión matutina de Televisa se manifestaron a través de redes sociales en contra de Livia e incluso hubo mensajes pidiendo que se vaya de México.

Magda Rodríguez compartió una foto junto a Livia Brito que se llenó de críticas (IG: magdaproducer)

“No me gusta su invitada, ¿que no es la que hablo mal de Mexico?”, “Que se vaya de México. Gente así no necesitamos”, “la que no quiere a los mexicanitos”, “No puede ser ¡Qué mal invitada la de hoy!”, “No entiendo qué hace ella ahí si dijo que odiaba a México y a los mexicanos”, “Mujer golpeadora, no la queremos en México, que se largue”, decían algunos de los comentarios en las redes del programa producido por Magda Rodríguez.

El escándalo también ocasionó que el productor Juan Osorio sacara a la actriz de su próxima telenovela, “Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

