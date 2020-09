Miley Cyrus relató cómo enfrentó los comentarios sexistas en los VMA

Miley Cyrus tuvo que lidiar con comentarios sexistas en los VMA más recientes (Video: Twitter/PopCrave)

Si alguien pretende hacer menos a Miley Cyrus por su género, no esperen que se deje tan fácilmente y mucho menos que se quede callada.

La actriz recientemente habló en el podcast de “Joe Rogan Experience” acerca de una experiencia sexista que tuvo en la presentación de “Midnight Sky” durante los MTV Video Music Awards (VMAs) el domingo pasado.

La cantante relató que la discusión fue con uno de los directores y que comenzó después de que ella hiciera algunas preguntas acerca de la iluminación que tendría durante su número musical.

“Solo estaba haciendo algunas preguntas, ni siquiera era alguna cosa de divas. Quería que se apagaran las luces y luego que la iluminación de la habitación me iluminara solamente a mí. Así que no quería una luz clave, ni luz de belleza”, comenzó Cyrus.

La cantante habló de los comentarios que tuvo que soportar por parte del equipo de producción (Foto: Instagram/mileycyrus)

Al ver que la petición de Cyrus no fue seguida, la cantante se molestó, pues alegó que ese tipo de iluminación no sería usada en sus colegas hombres.

“La luz de belleza siempre se usa en mujeres y dije: ‘que apaguen las malditas luces. Nunca le dirías a Travis Scott o Adam Levine que no puede apagar la luz de belleza, yo quiero esta luz roja’”, agregó la intérprete.

Al escuchar la comparación, el equipo de producción aseguró que la tratarían como a cualquier otro hombre. Sin embargo, el trato “normal” terminó cuando ella estaba teniendo algunos problemas con sus brazaletes.

“‘Está bien, haremos lo mismo que haríamos con los chicos’, porque eso es lo que quiero. Y luego, durante algo que estaba haciendo que no puedo decir qué era, pero era algo para los VMAs, mis brazaletes estaban atrapando en todas estas cosas y me decían: ‘¿Quieres que te traemos como a un chico y que te iluminemos como a un chico? No estaríamos lidiando con esto si un hombre lo estuviera haciendo’”, continuó Cyrus.

Miley Cyrus en los VMAs (Video: MTV)

Cyrus parece haberse referido al momento de la presentación en donde ella se tuvo que subir a una bola de disco, con una cadena gigante (como en el video de “Wrecking Ball”). En esta parte, los brazaletes de Cyrus estaban en contacto directo con la cadena gigante que sostenía la bola de espejos.

Pero la cantante no se dejó amedrentar por el comentario, y por el contrario enfrentó a quien lo hizo. La cantante le dijo que cualquier otro hombre no haría la presentación que ella haría, pues ella estaba vendiendo algo que otros no pueden.

“Yo dije: ‘un chico no estaría haciendo esto, porque un chico no venderá sexo de la misma forma que yo lo haré’. Y estoy consciente de eso… Tuve esta conversación con los directores que me estaban hablando. Es una conversación ridícula y vergonzosa”, sentenció.

La cantante agregó que esta premiación de MTV siempre ha sido una celebración de la cultura pop, por lo que quería hacerla lo más entretenida posible. Especialmente durante estos tiempos tan difíciles dentro de una pandemia, la cantante agregó que ella quería ofrecer una forma de escape.

La cantante llamó la atención por su presentación que es similar al video de "Wrecking Ball" (Foto: MTV)

El pasado fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de los premios MTV VMAs, con transmisiones desde cinco distritos de Nueva York. El evento fue un verdadero éxito y se adaptó a la nueva normalidad que se vive en el mundo al contar con presentaciones pre grabadas y apariciones en estudio con ninguno o pocos asistentes.

Cyrus, quien robó miradas desde su aparición en la alfombra roja de la gala, se hizo acreedora de los premios Mejor dirección de arte y Mejor edición, ambos por el tema “Mother’s Daughter”, lanzado en 2019.

