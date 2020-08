Miley Cyrus compartió un extracto de su video, pero con Dolly Parton como la protagonista (Video: Instagram/mileycyrus)

Miley Cyrus y su madrina Dolly Parton han tenido una muy buena relación a lo largo de los años. La intérprete de “I Will Always Love You” fue invitada especial en el show de Disney “Hannah Montana” y ha sido amiga de los padres de Cyrus desde antes que la cantante naciera.

Cyrus quiso compartir el cariño que siente por su madrina a través de su cuenta de Instagram. En un video hecho con la aplicación Reface, la cantante publicó un extracto del video musical de su canción “Midnight Sky”.

Pero, en vez de aparecer ella misma, sustituyó su rostro con el Dolly Parton. En este clip, Parton apareció con el corte estilo mullet que Cyrus se hizo durante la cuarentena, así como con los vestuarios y el maquillaje que la cantante usó en la grabación.

“Cuando tu madrina Dolly Parton se ve mejor en tu propio video que tú. #MidnughtSky”, escribió en el video.

Así se ve Dolly Parton en el video de "Midnight Sky" (Foto: Captura de Pantalla)

Aunque la combinación de rostros se ve un poco extraña, existen unos momentos en los que las caras y el color de cabello se hacen uno, y parece que en realidad es la cantante de 74 años quien tiene todos los tatuajes de su ahijada.

¿Cómo llegó Dolly Parton a la vida de Miley?

Antes de que la cantante apareciera en uno de los shows más exitosos de Disney Channel, la carrera de su padre, Billy Ray Cyrus, lo catapultó a la fama.

En 1992 la canción “Achy Breaky Heart”, le ganó un lugar a Billy Ray en el tour de Dolly Parton. Esto ocasionó que los rumores de un romance entre ambos intérpretes de country se dispararan, algo que no molestó en lo más mínimo a Billy Ray.

“Cuando estaba en su gira, había un titular que decía que ella y yo estábamos románticamente involucrados. Dolly me miró directamente a los ojos y dijo: ‘¡Cariño, esa mierda vende discos!’”, relató el cantante al diario británico Express.

Las cantantes han colaborado juntas (Foto: REUTERS/Mike Blake)

La amistad se fue alimentando y poco tiempo después de que Miley nació, el cantante le preguntó a Parton si quería ser la madrina de su hija. Desde entonces, Parton ha impartido su sabiduría y el escenario con algunos miembros de la familia Cyrus, en especial con Miley.

“Ella le enseña a la gente a no juzgar un libro por su portada, o sus enormes tetas o su gran cabello”, dijo Miley de su madrina a Entertainment Tonight.

En 2016, Parton hizo una aparición en The Voice para cantar “Jolene” con Miley y su equipo. Aunado a esto, el año pasado, Miley dio un discurso acerca de su “hada madrina”, como Parton prefiere ser llamada, cuando su madrina fue honrada con el premio MusiCares Persona del año.

Este año, una vez más, la familia Cyrus y Dolly Parton se unirán para traer un poco de felicidad a las familias durante las fiestas navideñas. Hace un par de semanas fue anunciado que la reina del country está en proceso de grabar su álbum de estudio número 47, “A Holly Dolly Christmas”.

La cantante hará un álbum navideño (Foto: REUTERS/Peter Nicholls)

Miley participará en la canción “Christmas Is”, mientras que Billy Ray cantará “Christmas Where We Are”. Por otro lado, otros grandes nombres como Michael Bublé y Jimmy Fallon también participarán en el nuevo LP.

“Pensé que, dado que probablemente no todos celebrarían la Navidad como de costumbre este año, quería ser creativo en lugar de sentarme en la casa este verano. Así que me puse la máscara, los guantes y practiqué el distanciamiento social, así como a todos los maravillosos músicos y cantantes, y procedimos a armar lo que creo que es uno de los mejores trabajos que he hecho”, reveló la intérprete de “Jolene” en un comunicado.

