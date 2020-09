“Quién es el muerto de hambre ahora”: continúan las divertidas venganzas entre Aislinn y Eugenio Derbez

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Eugenio Derbez y su hija Aislinn continúan ventilando sus divertidos momentos de venganza a través de las redes sociales. Ahora la actriz mostró la ropa rota que usó su padre justo el día de su cumpleaños.

La protagonista de A la mala utilizó sus historias de Instagram para tomar venganza hacia su padre y señaló, entre risas de ambos, la prenda deteriorara que el comediante mexicano utilizó a pesar de ser celebrar su cumpleaños 59.

Hay que recordar que el juego entre padre e hija comenzó hace unos días, cuando desde TikTok, Aislinn captó a su papá mientras dormitaba en el sofá de su casa, este video provocó otro de Eugenio para exhibir los calcetines con un hoyo de su primogénita e incluso la llamó “muerta de hambre”.

Tras los dos primeros audiovisuales, surgió la nueva entrega que publicó la también empresaria después de felicitarlo en redes sociales.

Video: aislinnderbez / IG.

En el clip publicado hace unas horas en las historias de Instagram, Aislinn comentó que decidió grabar el suéter roto de su papá después de pedirle una foto para celebrar la importante fecha.

“Es tu cumpleaños y mira nada más lo que estás haciendo. Mira nada más el hoyo ni siquiera en tu cumpleaños para ponerte un suéter decente”, dijo la joven en el video de pocos segundos.

Eugenio, entre risas, confesó que el desperfecto ocurrió en el transcurso de su día, pero su hija continuó con la acusación: “¿Es en serio? Quién es el muerto de hambre ahora”.

El comediante mexicano aceptó la broma de Aislinn e intentó defenderse: “Te vengaste... se me rompió ahorita”.

“No puede ser que te pongas este suéter en tu cumpleaños. No se te rompió ahorita, yo ya lo había visto”, continuó Aislinn entre burlas hacia su papá.

Eugenio Derbez fue tajante con su respuesta: “¡Vengativa! Déjame en paz”.

El comediante contraatacó luego de que su hija lo exhibiera en TikTok

Una siesta del comediante mexicano se convirtió en un divertido TikTok de su hija

Y efectivamente, Aislinn se tomó varias fotos con su papá minutos antes. La actriz celebró la vida del comediante mexicano con una instantánea y un mensaje emotivo que también publicó en redes sociales.

“¡¡¡Hoy es tu cumpleaños!!! Ya casi llega al 6to piso, pero está rejuveneciendo. Te amo demasiado, pa”, escribió Aislinn en sus historias para felicitar a Eugenio.

En un post más extenso valoró las virtudes de su padre, las cuales los han llevado a consolidar una gran familia muy unida y una de las más queridas entre la farándula mexicana.

“Hoy es su cumple y lo amo demasiado. Conforme pasan los años más quiere estar pegado a su familia y si no fuera tan necio y le echara tantas ganas a que siempre estemos juntos como muéganos y convivamos, no seríamos tan unidos todos. Gracias por siempre estar ahí cuando más te necesitamos y por promover el mueganismo familiar que de vez en cuando es divertido (sólo de vez en cuando😂). Ojalá que cuando llegue a su edad me vea tan radiante y joven cómo el...”, destacó en la red social.

En las imágenes sólo aparecen los dos mirando a la cámara, mostrando la gran complicidad que tienen y que presumen a través de sus divertidas venganzas.

Aislinn no fue la única en felicitar a su famoso papá. La actriz y cantante Alessandra Rosaldo preparó un video con los instantes más divertidos que ha vivido en los cumpleaños de Derbez, en algunos también estuvo presente Aitana, la hija de ambos.

