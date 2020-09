“Me transformé”: Luisito Comunica reapareció vestido de mujer tras polémica foto con su novia

El youtuber Luisito Comunica reapareció tras la polémica que protagonizó a inicios de esta semana (Foto: Caputura de pantalla de Youtube)

Con peluca rosa, gafas moradas y maquillaje marcado, así reapareció el youtuber Luisito Comunica tras la polémica que protagonizó a inicios de esta semana, por la que fue duramente criticado y señalado como un “machista”.

En su cuenta de Instagram, el famoso lució como una mujer para su nueva publicación que sólo tituló: “Me transformé”.

El influencer publicó en su red social tres imágenes donde se ve su proceso para convertirse en una drag queen.

En las dos primeras resaltó el trabajo elaborado en su rostro con su maquillaje. Sus párpados le fueron pintados de color rosa, plata y detalles negros, mientras que sus pestañas y cejas sobresalieron por su gran tamaño. No se puede olvidar las tonalidades marcadas en su rostro y que su bigote no sufrió ningún cambio.

Resaltó el trabajo elaborado en su rostro con su maquillaje (Foto: Instagram de Luisito Comunica)

Para la tercera fotografía Luisito Comunica se dejó ver con todo su cambio radical. Apareció con una peluca rosa, una chamarra brillosa en tonalidad tornasol y sus labios de tiñeron de un intenso color rojo.

Su maquillaje fue realizado por la usuaria de la cuenta @cherrydarlingxoxox, quien ya había trabajado con Luisito Comunica en el pasado para una sesión de fotos similares.

Las tres instantáneas fueron publicadas hace unas horas y no explicó las razones detrás de este cambio, pero sí ha recibido varias reacciones a favor y en contra.

Hasta ahora esta publicación ha recibido más de 1,264,730 Me gusta y varios comentarios: “La mas diva de todas”, “Volvió Luisito Dragstar”, “Hermosa”, “Todo una diva” o “Amigo, ¡qué guapa!”.

Ésta no es la primera vez que Luisito Comunica se “transforma” en una drag queen. En marzo de este año apareció con un look parecido y se hizo llamar “Paloma”.

“Perrísima. Me pueden llamar Paloma. ¡Me divertí demasiado haciendo esto!”, contó en aquella ocasión. El maquillaje también se lo hizo la usuaria de la cuenta @cherrydarlingxoxox.

Estas imágenes fueron más variadas. Luisito Comunica aparece con un traje de cuero negro y orejas de conejo, mientras que en otras imágenes luce una falda colegiala y una chamarra de color tornasol.

En marzo de este año apareció con un look parecido y se hizo llamar “Paloma”.

Para febrero de este año hizo una sesión fotográfica vestido como el personaje principal del anime Sailor Moon.

“Tu novio con sus amigos cuando no lo estás viendo”, escribió en su cuenta de Instagram al lado de varias imágenes. Ambas publicaciones recibieron el apoyo de sus seguidores más cercanos.

El fin de semana pasado Luisito Comunica publicó una fotografía al lado de su novia. En la imagen ella aparece de espalda, con un short vaquero que resalta sus curvas; mientras que él posó con una botella con un mensaje que provocó una ola de comentarios negativos.

La imagen fue capturada durante un viaje del influencer y su novia, la modelo Arianny Tenorio, por San Miguel de Allende, donde le ofrecieron un famoso mezcal que se elabora de forma artesanal en Dolores Hidalgo, llamado: “Tus nalguitas serán mías”.

“Unos carnales aquí me invitaron a probar el mezcal ‘Tus nalguitas serán mías’”, dijo Luisito Comunica en sus historias de Instagram, probando la bebida. “Agh, está fuerte. Sí, efectivamente serán tuyas carnal”, añadió tras dar el trago.

(Foto: Instagram @luisitocomunica)

La imagen disparó las críticas en redes sociales, donde muchos usuarios la calificaron de machista, al creer que Luisito Comunica cosificó y sexualizó el cuerpo de Arianny Tenorio.

Horas después se pronunció sobre la polémica y se disculpó por su desafortunada publicación: “Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”, tuiteó.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ‘bromas’ que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, agregó.

