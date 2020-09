Ed Sheeran y Cherry Seaborn anunciaron el nacimiento de su hija Lyra Antarctica: por qué eligieron esos nombres

(Shutterstock)

Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn han anunciado el nacimiento de su hija Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. La pareja eligió ese inusual nombre para su primogénita por la trilogía literaria favorita del cantante, “His Dark Materials”, de Philip Pullman.

Sheeran, de 29 años, compartió este martes en Instagram una foto de unos calzetines de Lyra y una colorida manta y reveló que Cherry dio a luz la semana pasada.

“Hola. Un mensaje rápido de mi parte ya que tengo algunas noticias personales que quería compartir con ustedes. La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran”, escribió.

“Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble. Esperamos que puedan respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor y los veré cuando sea el momento de volver, Ed x”, concluyó su mensaje.

El anuncio de Ed Sheeran sobre el nacimiento de su hija @teddysphotos

Se ha afirmado que el nombre se inspiró en el personaje principal de la serie de libros favorita de Ed, His Dark Materials de Philip Pullman. Lyra Belacqua, también conocida como Lyra Silverton gue, es la heroína de la trilogía de Pullman.

La noticia del embarazo de Cherry, de 28, se dio a conocer el mes pasado. Una fuente le dijo a The Sun: “Ed y Cherry están sobre la luna. Están muy emocionados, pero han mantenido las cosas muy discretas”.

El encierro fue una excusa perfecta para no dejarse ver demasiado. “Acaban de hacer los últimos preparativos en casa y se espera que el bebé llegue a finales de este verano. Es un momento realmente feliz y sus familias están totalmente encantadas con ellos y no pueden esperar para conocer al bebé”.

Ed sheeran y Cherry Seaborn se casaron el año pasado (Grosby)

Sheeran y su novia de toda la vida se casaron en diciembre pasado en su casa en Suffolk, Inglaterra, frente a 40 amigos y familiares. Según The Sun, la pareja estaba planeando una celebración más grande este año. “Ed se casó unos días antes de Navidad. Fue muy tranquilo, solo unos pocos amigos, familiares y el sacerdote”, informó el medio. “Quería que fuera algo completamente para ellos”.

El cantante británico confirmó su matrimonio en julio de ese año, durante una entrevista con Charlamagne The God de iHeart Radio que publicó en su canal de YouTube.

Sheeran conoció a Seaborn en la escuela cuando él tenía 11 años, pero su relación no se volvió romántica hasta el 2015 cuando se volvieron a conectar y compartieron su primera cita en la fiesta anual del 4 de julio de Taylor Swift. En enero de 2018, Sheeran reveló que le había propuesto matrimonio a Seaborn, quien inspiró su balada “Perfect”.

La pareja protagonizó su primer video musical juntos para su sencillo, “Put It All on Me”, con Ella Mai en diciembre de 2019. Filmado en su apartamento de Londres, el video mostraba a Seaborn y Sheeran bailando su canción mientras se abrazaban y compartían un beso.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Netflix ofreció en forma gratuita parte de su catálogo: qué series y películas están disponibles