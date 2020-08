“Mucha agresividad en Twitter”: Ludwika Paleta se defendió de ataques tras un comentario en la red social

Ludwika Paleta fue objeto de críticas y ataques por un comentario que hizo en Twitter (IG: ludwika_paleta)

Un tuit que la actriz Ludwika Paleta escribió quejándose de la impuntualidad para abrir una cafetería le trajo una ola de ataques y críticas de los que se defendió.

El sábado por la mañana Ludwika escribió en la red social: “Los dueños del @starbucksmexico de Gran Sur que se supone abre 8 am, ¿sabrán qué a las 8:20 está cerrado y no hay nadie? Los empleados ni sus luces...”.

Su comentario recibió más de mil mensajes de respuesta, entre los que había quienes apoyaban su duda, pero también muchos otros que la cuestionaban.

Algunos le preguntaron si sabía que los horarios de locales comerciales cambiaron debido a la pandemia y otros le dijeron que se levantara temprano para prepararse su propio café.

A unas personas les pareció injusto que Ludwika acusara a los empleados del lugar, justo en medio de la crisis económica que vive el país.

“Hay que ser más empáticos, no pasa nada si vas a otro lugar, posiblemente hubo algún contagio y es más importante la salud de los empleados que tu café con leche...”, se leía en otro de los mensajes.

En uno de los tuits incluso le pusieron a Ludwika una captura de pantalla de una nota en la que se aseguraba que la actriz había llegado una hora y media tarde a una cita con medios de comunicación, como para hacer evidente que ella no es tan puntual.

“Qué tragedia”, se leía en otros mensajes que, de manera sarcástica, respondían a la queja de Ludwika.

Ludwika no se quedó callada ante los mensajes que recibió (IG: ludwika_paleta)

Horas más tarde, ante la ola de comentarios que recibió, Ludwika escribió otro tuit para defenderse.

“Mucha agresividad en Twitter, como siempre. No sorprende. Pero.. si yo no llego a mi trabajo puntual me llaman la atención, como a todos. Claro que puedo conseguir un bebida caliente en otro lado. Ese no era el tema. Saludos”.

Ese mensaje también recibió respuestas que no dejaron de recordarle las ocasiones en que ella ha sido impuntual.

“Pues espero te hayan llamado la atención esa vez que llegaste más de una hora tarde a una rueda de prensa en Monterrey, y cuando te tuvimos en radio que también llegaron súper tarde a la cita y dijiste ‘ay es que moríamos de hambre y llegamos a comer primero’. La hora pactada se respeta”, se leía en la respuesta que más reacciones generó.

A la actriz le recordaron las veces que ella fue impuntual con la prensa (Foto: Instagram@ludwika_paleta)

Finalmente Ludwika retuiteó un mensaje del Dr. Alfonso Ruiz Soto que decía: “Sé amable donde quiera que estés, incluso si estás en completo aislamiento; no te maltrates con tus modales, no maltrates a nadie. A ningún ser viviente, a ningún objeto, a ningún pensamiento. Sé amable con todo y con todos: contigo”.

Confesiones

El pasado marzo, después de meses de polémica luego de que el nombre de su esposo -Emiliano Salinas- surgiera en el juicio contra Keith Raniere, el líder de la secta NXIVM, sin que se le acusara formalmente de algún delito, Ludwika ofreció una entrevista en donde defendió al hijo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas enfrentaron complicados momentos el año pasado (IG: salinasemiliano)

“La gente no sabe la gran persona que es Emiliano. Lo han tratado tan mal toda su vida que siempre digo que si tuvieran la oportunidad de conocer su corazón, como lo conozco yo, les daría vergüenza hablar y escribir las cosas que escriben”, dijo a la revista Caras.

En la misma charla habló de lo difícil que le resultó embarazarse. “Nos costó mucho trabajo tener a nuestros bebés… a diferencia de hace 20 años, cuando tuve a Nicolás porque se me chispoteó. Con Emiliano perdí muchos embarazos. Después me hice muchos ‘in vitro’, hasta que pegó. Sebastián y Bárbara son nuestras joyitas, nuestros tesoros”.

