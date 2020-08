“Su papá no los dejó desprotegidos”: Anel aseguró que sus hijos ya cobraron una parte de la herencia de José José

La ex esposa de José José, Anel Noreña, reveló que los dos hijos que procreó al lado del recordado cantante ya cobraron una parte de la herencia que les dejó su padre.

Quien fuera la segunda esposa del “príncipe de la canción” y madre de sus dos hijos primogénitos reveló que los mismos ya han recibido un monto que les corresponde por ser hijos del importante artista, cantidad derivada de las regalías de las canciones de José José.

Fue la misma Noreña quien detalló que la voluntad del cantante de Gavilán o paloma finalmente se cumplió al pie de la letra, ya que Marysol Sosa y José Joel recibieron el monto que les corresponde por ley.

Tras la polémica en torno a las regalías sobre los temas del artista, y a sus disputas mediáticas con su hermana menor Sarita, de quien se mantienen alejados, Anel aseguró que los hijos mayores del artista ya recibieron la cantidad que el mismo ídolo mexicano destinó para ellos:

“Sí, los muchachos, porque él se los dejó a ellos, pero ellos son los que están cobrando, entonces qué bueno, ¡qué bueno que vean que su papá no los dejó desprotegidos! Eso para su corazón y para su alma es muy importante. Lo que José dictó para ellos va a ser para ellos, es de ellos y será para ellos”, expresó para las cámaras del programa Hoy.

Sobre sus intenciones de revelar en un texto de su autoría sus vivencias al lado del emblemático cantante quien perdió la vida hace casi un año, la mamá de José Joel reveló:

Si no un libro, por lo menos un cuadernito delgado, bonito, con muchas anécdotas, de cómo se me resolvieron, cómo hoy las vivo, pero son mis experiencias en el amor, y mi amor fue él, gracias a Dios mi único amor fue él, y todo lo que me pasó después