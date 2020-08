Christian Nodal antes de Belinda: así fue su infancia y su ascenso a la fama

Con tan solo 18 años se ha convertido en todo un fenómeno musical en México y Estados Unidos (Foto: Archivo)

Christian Jesús González Nodal se ha mantenido los últimos años en el ojo público gracias a su corta, pero exitosa trayectoria, misma que lo ha llevado a pisar importantes escenarios en distintos países y a obtener codiciados premios. En la actualidad, su romance con Belinda lo mantiene acaparando las notas de espectáculos, pues aunado a su carrera en la música, a su público también le interesa su vida privada.

Nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, una localidad al noreste de Sonora y sus inicios en la música se dieron a muy corta edad, ya que desde los 4 años demostró su talento para el canto, participando en concursos impulsado por su familia, integrada por cantantes y músicos profesionales.

“Yo puedo decirte que nunca me faltó la comida, pero realmente vengo de la nada, de un pueblito muy humilde. Sé que ellos (mis papás) sienten mucho orgullo al verme donde estoy (…) De hecho, mi papá no quería que fuera cantante, no porque no tuviera talento, sino porque sabe lo difícil que es este mundo” , expresó el cantante a La Nación en 2017.

De niño, Christian tenía un amigo imaginario, en esta foto posa "con él" (Foto: Archivo)

A los 14 años comenzó a desarrollarse como compositor y siendo estudiante del sistema educativo Muñoz Campus Caborca decidió mudarse al puerto de Mazatlán e iniciar su carrera musical cantando en bares y restaurantes, apoyado por sus padres.

Su madre, Silvia Cristina Nodal, fue quien lo convenció de grabar con mariachis, dado que ella era cantante de ese género; al paso del tiempo la conocida como “Cristy Nodal” se convirtió también en su manager.

Jaime González, su padre, fue productor musical del cantante Ariel Camacho, por lo que Christian recibió la influencia de la música norteña de primera mano, además de reconocerse fiel admirador de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, y de admitir la influencia de Sergio Vega en su estilo.

A los 14 años se trasladó a Culiacán donde hizo sus pininos en bares y restaurantes (Foto: Archivo)

Su vida dio un cambio radical cuando siendo un adolescente, un video suyo cantando el tema Te fallé, que colgó en sus redes sociales, se hizo viral entre el público, quien de inmediato le mostró su apoyo e impulsó su carrera. Su interpretación fue una mezcla de golpe de suerte y talento que lo posicionó en el ojo de sus primeros fans, convirtiéndolo en un éxito instantáneo.

Con 17 años su fama se catapultó con el lanzamiento del álbum Me dejé llevar, con el que lo apadrinó otro famoso de la música regional mexicana, Julión Álvarez, gracias al cual recibió un disco de diamante por las altas ventas en México y Centroamérica.

Poco tiempo después, con su segundo álbum Ahora, también fue ganador de importantes premios.

“Quiero ser un ícono en la música mexicana, que la gente vea que soy un compositor ‘de verdad’ y no que una empresa me infle. Quiero que las personas decidan si Christian Nodal va para arriba o va para abajo”, dijo alguna vez ante los medios.

Su éxito en las redes sociales lo llevó a relacionarse con Julión Álvarez, quien lo ayudó a posicionarse en el medio (Foto: Archivo)

Su primer gran éxito, el tema Adiós, amor traspasó fronteras y se convirtió en un himno de apoyo a la Selección Mexicana durante la Copa Mundial Rusia 2018, logrando sumar más de 688 millones de reproducciones.

A dicho tema, original de Los Dareyes de la Sierra y escrito por Salvador Garza, Nodal le imprimió el sello que ha abanderado al refrescar al regional mexicano con una mezcla de mariachi fusión con norteña, y su instrumento característico: el acordeón.

“Para mí, componer, es muy importante. Yo no compongo como para decir: ‘oye, con este me ganaré mil discos más’ (ríe). Yo compongo porque lo necesito, porque es una manera de sacar afuera toda la carga emocional que puedo traer en algún momento. Yo no he tenido muchas relaciones amorosas en mi vida, pero las pocas que he tenido, son de las que te marcan para siempre. Cuando estoy muy triste, muy deprimido, enojado o frustrado, lo mejor es componer, porque siento que puede ayudarle a otro a superar algún momento difícil ”, expresó a La Nación.

Tras su éxito, el cantante ha hecho gala de una vida llena de lujos (Foto: Archivo)

Ganador de premios importantes como el Grammy latino por el tema Probablemente, su éxito lo ha llevado a colaborar con otros artistas como David Bisbal, Sebastián Yatra y Ángela Aguilar, incursionando incluso en otros géneros más cercanos al pop y al reggaetón.

Antes de Belinda, la joven promesa de la música mexicana mantuvo una vida sentimental bastante privada. En 2017 Christian y su pareja Estibaliz Badiola, una influencer en las redes sociales, acaparaban la atención de los fanáticos y presumían algunas fotos en Instagram.

En su corta carrera ya ganó un Grammy Latino y un Latin American Music Award (Foto: Reuters)

En agosto de 2018, se le asociaba con Sofía Díaz, una locutora de 34 años de edad residente de Hermosillo, Sonora, sin embargo esta noticia fue desmentida por ella misma un tiempo después.

María Fernanda Guzmán es su última exnovia, de quien el cantante se separó en diciembre. Se trata de la hija del exfutbolista Daniel Guzmán —mejor conocido como ’El Travieso Guzmán, ahora técnico del equipo de fútbol Atlas de Guadalajara-; la joven decidió borrar de sus redes sociales las fotos en las que aparecía con el cantautor.

Al parecer, los amores del joven artista se mantienen en secreto para cuidar su imagen de cara a sus millones de fanáticas, pero no fue sino hasta hace unas semanas que sorprendió al hacer pública su relación con su compañera de La Voz México, con quien se le ve feliz y presumiendo su romance en fotos y videos.

