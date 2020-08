Tras 20 años de matrimonio, Andrés García se prepara para firmar su divorcio

El actor y galán de telenovelas, Andrés García, vive como si fuera un ermitaño y según algunos rumores, se encuentra a un paso de firmarle el divorcio a su esposa, Margarita Portillo, con quien ya llevaba más de 20 años de un matrimonio con muchas altas y bajas.

El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la relación entre don Andrés y Margarita ya no va a ninguna parte por lo que ambos están conformes de llegar a la separación y dispuestos a firmar el divorcio. Así lo dijo el reportero:

Ahora sí es definitivo, ya no se soportan, ya no hablan, ya no se ven, ni conviven, es más, estoy en condiciones de afirmarles que están en trámites de divorcio, no separación, de divorcio

Así mismo salió a relucir que una famosa firma de abogados del puerto de Acapulco es quien le estaría llevando el caso a García, aunque el conflicto no se ve como una opción fuerte pues ambos están dispuestos a llegar a un trato para mantenerse en buenos términos. Infante recalcó que donde puede haber un riesgo de conflicto sería de parte de Margarita, quien es conocida por tener un carácter muy fuerte e imponente.

Anteriormente, Andrés García ya había declarado que heredó su rancho ubicado en la zona del Ajusco al hijo de Margarita, además, desde hace algunas años que ya no tiene ningún tipo de intimidad con su esposa, por lo que la distancia ha llevado a que ambos vivan de forma separada ya sin tener contacto el uno con el otro.

La pandemia no ayudó a esta situación pues desde que se anunciaron las recomendaciones de mantener la cuarentena para evitar el contagio de COVID-19, Andrés se ha mantenido en aislamiento en su casa ubicada en el puerto de Acapulco, fue hace unos meses en los que el actor dijo a Ventaneando que se encuentra muy feliz llevando una vida tranquila como si fuera un ermitaño:

Ya hace muchos años me convertí en un ermitaño, casi desde que nos separamos y desde que Margarita se fue a vivir a su casa y yo en la mía, ya no salgo. Antes se podía salir, ahora ya menos por el coronavirus; aunque la verdad es que yo ya salía poco.

A pesar de afirmar que salía poco de su residencia, desde antes la desaparición de Andrés García de la vida pública, se ha dicho que su temperamento resalta, pues recientemente se mostró grosero y hasta violento con la reportera Marina Calabró, quien le había solicitado una entrevista en videollamada pero terminó muy mal pues debido a un ruido de fondo, el actor pensó que parte del staff se estaba riendo de él y terminó cortando la llamada de manera abrupta. Así se refirió el actor al equipo de la periodista:

¡A mí no me gusta que se rían de mí, vámonos entendiendo! Los payasos esos que están hablando ahí... ¡Hablo en serio! ¡A esos pendejos no los quiero ahí o se acabó la entrevista! ¡A reírse de su mamá! (...) No me gusta el tono de esos payasos. ¡A reírse de su mamá! Yo soy un hombre serio vamos acabando esta entrevista. Córtenle. ¡Se acabó, a la chingada!