La peligrosa acrobacia en el aire que filmó Tom Cruise en el rodaje de “Misión Imposible 7″

Tom Cruise filmó asombroso salto para "Misión Imposible 7" (Splash News/The Grosby Group)

Tom Cruise sigue haciendo sus propias acrobacias a los 58 años. En esta ocasión saltando de una motocicleta a toda velocidad de una rampa a más de 150 metros de altura. Una vez más, el actor demuestra que ninguna misión es imposible para él.

El truco increíblemente peligroso fue grabado la semana pasada en una antigua base aérea en Oxfordshire, Inglaterra. Cruise volvió al set de filmación tras varios meses fuera a raíz de la pandemia de coronavirus que paró todas las producciones de Hollywood.

La estrella de Hollywoo es conocido por filmar sus propias escenas de riesgo y una vez más exibió su talento para realizar este tipo de tomas. Sólo unos días antes, un doble interpretó esta misma escena que terminó mal con su bicicleta explotando en el aire después de un salto desde la misma rampa. Afortunadamente nadie resultó herido.

Esta secuencia de acción tuvo un costo de más de 2 millones de dólares.

Durante las últimas semanas, el tranquilo condado de Oxfordshire ha visto mucha acción, con el sonido de potentes coches, motos y helicópteros durante la filmación de “Misión Imposible 7″.

De acuerdo a los medios británicos, Cruise llegó al set de la película guardando las medidas de precaución con un tapabocas negro, que mantuvo puesto mientras recibía las indicaciones para la escena sobre la rampa de 200 metros de largo. Se utilizaron dos drones para captar la emocionante escena de distintos ángulos.

Tanto el actor y la motocicleta estaban asegurados a un cable, pero no dejaba de un acrobacia de alto riesgo.

Cruise se transporta a todos lado en un helicóptero de 3 millones de dólares que toma desde un helipuerto en Battersea, al suroeste de Londres.

Cruise siempre hace sus propias escenas de acción, pero ha revelado que que planea dejar de hacerlas cuando cumpla 60 años. En su larga trayectoria ha amasado una impresionante fortuna de mas de 500 millones de dólares.

Actualmente se hospeda en un lujoso apartamento cerca de Harrods en Knightsbridge de USD 40.000 dólares semanales y planea quedarse de forma indefinida en Inglaterra.

No obstante, Cruise ha demostrado a lo largo de los años que no le teme a nada y que solo él puede protagonizar esas secuencias cinematográficas de adrenalina pura. Hay que recordar que en 2018 durante la filmación de “Misión Imposible 6″ sufrió un accidente mientras saltaba de un edificio a otro y siguió como si nada hubiera pasado.Terminó con el tobillo roto y unos días fuera del set.

Tom Cruise y sus coprotagonistas femeninas

Tom Cruise es conocido por su alto novel de exigencia en las películas que protagoniza (Shutterstock)

En las últimas semanas dos actrices de Hollywood dieron a conocer cómo fue trabajar con la megaestrella de Hollywood.

A Tom Cruise le gusta hacer las escenas de acción sin dobles y sin compañía. Al parecer no permite que sus compañeras de elenco corran a su lado en los filmes que protagoniza. La revelación la hizo la actriz Annabelle Wallis, que formó parte del elenco de “La Momia”, en 2017.

“Él está a otro nivel, y yo marqué la diferencia”, explicó Wallis a The Hollywood Reporter. “Pude correr en la pantalla con él, pero en un principio me dijo que no”, reveló la actriz británica en declaraciones al citado medio.”Me dijo: ‘Nadie corre ante las cámaras conmigo, y yo le dije: ‘Pero yo soy buena corredora’”.

Sin embargo, gracias a la insistencia de la actriz, Cruise cedió y la dejó participar de esas escenas. “¡Estaba tan feliz! Podía correr en la pantalla con Tom Cruise. Fue maravilloso, mejor que un Oscar”. Por supuesto, convencer a Cruise no fue fácil. La actriz explicó cómo hizo para conseguir su cometido: “Cronometraba mis entrenamientos para que él entrara y me viera correr”.

Lejos de sentirse ofendida por la actitud de su compañero, Wallis lo apreció como un gesto de pasión y dedicación por sus películas. “Habla en serio y le encanta este negocio. Por el deseo de sobresalir, sigue superando sus límites”.

Otro actriz habló públicamente sobre Tom Cruise en una entrevista, pero no tenía cosas buenas que decir sobre él. Para Thandie Newton trabajar con el actor fue una “pesadilla”. En una entrevista, una de las protagonistas de “Westworl” ofreció detalles del mal momento que vivió junto a Cruise en el set de rodaje de la segunda entrega de “Misión imposible”, lanzada en el año 2000.

En diálogo con Vulture, Newton recordó lo “asustada” que estaba por compartir escenas con la megaestrella de Hollywood. “Tenía miedo de Tom. Es una persona muy dominante. Se esfuerza mucho para ser una buena persona”.

Luego la actriz contó que su compañero se enojo con ella porque una escena no estaba saliendo como él quería y que resultó ser muy traumática para ella a nivel profesional. Cruise “se frustró tanto” en plena filmación que mandó a que cambiaran los roles para que él pudiera hacer la parte de Newton. “Y no ayudó en nada. Simplemente me empujó más a un lugar de terror e inseguridad. Fue una vergüenza”.

Cruise terminaría llamándola más tarde, aunque no para disculparse por lo ocurrido, como Newton pensaba, sino para decirle que no había quedado conforme con la escena y que la iban a volver a repetir.

