Revelaron un supuesto plan de Tom Cruise para separar a su hija de Katie Holmes

No es un secreto que Tom Cruise es un ferviente fiel de la Cienciología, religión de la cual forma parte desde hace mucho tiempo. Incluso los hijos que tiene en común con Nicole Kidman también comulgan con sus creencias. Ello llevó a que una conocida actriz, quien supo ser parte de este grupo que también es definido como un culto, asegurara que el famoso actor tiene un plan para adoctrinar a su hija más pequeña.

La actriz Leah Remini, que abandonó la iglesia de la Cienciología en 2013 tras pertenecer a ella durante 30 años, dio a conocer el supuesto plan con el que Tom Cruise intentaría separar a su hija de 14 años, Suri, de su mamá, la actriz Katie Holmes. Desde que los actores se separaron en 2012 tras seis años de matrimonio, el protagonista de “Misión Imposible” nunca más fue visto en público con su hija y se cree que desde años que no tiene vínculo con ella.

“La Cienciología considera a Katie una persona supresiva, un enemigo, y por lo tanto Tom cree, como todos los cienciólogos, que no puede estar conectado con Suri”, dijo Remini de 50 años en declaraciones al periódico New York Post, quien en últimos años ha criticado abiertamente a ese grupo religioso. “Estoy segura de que su plan maestro es esperar hasta que Suri crezca para poder atraerla a la Cienciología y alejarla de su madre”.

De la misma forma, Remini confesó haberse llevado una gran sorpresa cuando Holmes dejó a Cruise en 2012 citando “diferencias irreconciliables” y solicitó la custodia de Suri. El motivo principal que llevó a la protagonista de “Dawson’s Creek” a dar el paso fue la obsesión desmesurada que mostraba su marido por la cienciología. “Conocí a Katie cuando estaba inmersa en la Cienciología y parecía muy adoctrinada en el mundo de Tom, pero a medida que pasaba el tiempo entendí que lo hizo para proteger a su hija”, dijo Remini.

Al conocerse la separación, personas con conocimiento de la situación aseguraron que el actor aceptó firmar su divorcio y darle a Holmes la custodia de su hija a cambio de un contrato de confidencialidad que le impidiera a hablar de su vínculo con la cienciología, como también que Suri tuviera relación con algunos de sus futuros novios.

Holmes, de 41 años, mantuvo una relación oculta durante seis años con el ganador del Oscar Jamie Foxx, de 52. En 2019, luego de que tomaran estado público las primeras fotos de ellos juntos como pareja, el romance se terminó abruptamente.

Para finalizar, Remini dijo al medio sentirse orgullosa de Holmes. “Sacó a su hija de algo que habría sido potencialmente muy tóxico y peligroso, no sólo para Suri sino para su relación”, opinó.

Remini comenzó su vínculo con la cienciología a los 9, años después de que su madre se uniera a la organización. Se fue en 2013 después de cuestionar el estilo de gestión del líder de la iglesia, David Miscavige. Dos años más tarde, publicó sus memorias, “Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology”. También tuvo una serie documental “Leah Remini: Scientology and the Aftermath” en A&E.

Al enterarse de que el final del programa se centraría en las acusaciones de que la política de la iglesia prohíbe a los miembros reportar acusaciones de violencia sexual y física a las autoridades, un representante de la Iglesia de la Cienciología le dijo a The Post en ese momento: “Leah Remini tiene las manos manchadas de sangre. Las mentiras, distorsiones y exhortaciones de su programa al odio y la intolerancia generaron amenazas de asesinato contra el líder de la religión, ataques físicos a iglesias y el asesinato de un trabajador religioso cuya garganta fue cortada por un loco incitado por las horrendas distorsiones de Remini. Los perpetradores que fueron encarcelados por sus crímenes nombraron a Remini como su inspiración”.

La actriz de “Second Act” afirma que Cruise “no es una buena persona” y “sigue sentado y viendo cómo se destruyen las vidas de las personas”, incluida la desaparición de Michele Diane Miscavige, más conocida como Shelly Miscavige, que era la esposa del líder de la Iglesia de la Cienciología, David Miscavige, que desapareció en agosto de 2007.

Tras conocer las declaraciones de Thandie Newton, que dijo que trabajar con Cruise fue una “pesadilla”, Remini aplaudió públicamente a su colega por atreverse a criticar públicamente a la estrella. “Hay que tenerlos muy grandes para hacer lo que ella ha hecho, y si más gente alzara su voz de esa forma, si tuviesen el valor de hacerlo, creo que llegaríamos algo”, declaró la neoyorkina a The Daily Beast durante la promoción de su podcast “Scientology: Fair Game” que lanzó junto a otro ex cienciólogo, Mike Rinder.

“Estamos ante un hombre que no ha visto a su propia hija desde hace años. Que este tipo pueda hacerle creer a la gente que es alguien súper encantador… no lo entiendo. Pero ese es el juego de mierda de Hollywood que la gente sigue”, sentenció.

