“No va haber reencuentro de RBD”: Gustavo Adolfo Infante explicó qué hay detrás del anuncio que emocionó a todos

Esta semana un mensaje reavivó los rumores de un posible reencuentro

Esta semana un mensaje reavivó los rumores de un posible reencuentro de Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni para interpretar sus éxitos en RBD, pero aunque la noticia tomó gran revuelo, el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante contó los proyectos que ocurrirán este año con el concepto de la banda mexicana.

“Sus plegarias fueron escuchadas... #RBD #Próximamente”, fue el texto publicado en la cuenta oficial de la banda en Twitter que fue inaugurada este mismo año.

Este aviso encendió las alarmas entre los miles de fanáticos del grupo que surgió de la telenovela Rebelde en 2004 y se reavivaron las especulaciones acerca de una reunión musical de los seis cantantes y actores.

Pero la ilusión duró muy poco, ya que el conductor Gustavo Adolfo Infante habló del tema y explicó la realidad detrás de esta campaña promovida por RBD.

(Foto: RBD Oficial)

“No va a haber reencuentro”, comentó el presentador en su programa de Imagen Televisión, De primera mano.

Infante reveló las razones por las que Alfonso, Anahí, Christian, Christopher, Dulce María y Maite no pueden reunirse para revivir el éxito de la agrupación, información que le fue confirmada por una de las integrantes.

“Hablé con Anahí y se va a remasterizar la música de RBD”, informó.

“Anahí tiene dos hijos que cuidar, Dulce María está embarazada, Maite Perroni tiene que hacer Oscuro deseo segunda parte, Christian está perdido como siempre, y Uckerman y Poncho están actuando”, detalló el periodista.

“No hay manera, imagínate a Dulce María con la panza cantando ‘Soy rebelde', es imposible. Hablé con Anahí y me dijo: ‘No, se va a remasterizar'”, añadió.

El grupo surgió de la telenovela Rebelde en 2004

Tanto Mónica Noguera como Michelle Rubalcava, conductores de la emisión, defendieron que el estado de la actriz que dio vida a “Roberta” en Rebelde no es impedimento, ya que otras cantantes como Mariana Ochoa, Lidia Ávila o Érika Zaba cumplieron con sus presentaciones en OV7 cuando estuvieron embarazadas.

Pero Gustavo Adolfo Infante respondió contundente: “No se van a reencontrar, van a remasterizar. Pero por qué no explican bien las cosas, sólo hacen que las fans de RBD en todo el continente, en Brasil, México y demás, se emocionen de más”.

A pesar de los comentarios del presentador, en la misma cuenta oficial de Twitter se compartió un nuevo comentario en el que piden a los seguidores de la banda suscribirse a un newsletter.

“Llegó el momento de demostrar que son verdaderos fans de #RBD. Regístrense en este link: https://buff.ly/3hiFDKL y manténganse al pendiente”, se lee en la cuenta de redes sociales.

(Foto: RBD Oficial)

A principios de este año todos los seguidores de la agrupación se llenaron de emoción porque los integrantes del famoso grupo se reunieron después de 11 años.

Los artistas mexicanos compartieron en Instagram dos imágenes donde se les ve abrazados. Además aprovecharon para felicitar a sus seguidores por las fiestas decembrinas.

“Ayer, a mi corazón le devolvieron cinco pedacitos que desde hace 11 años no estaban todos juntos. Al vernos otra vez a los ojos, solo recuerdas lo increíble y lo malo, se olvida”, aseguró Dulce María en sus perfiles de Facebook e Instagram.

“Fue el verdadero reencuentro de seis seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable. Estar juntos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. La energía que se siente estando los seis juntos es muy fuerte. Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo: lo verdadero es eterno”, continuaba el mensaje.

Los otros ex integrantes de RBD también compartieron las imágenes. “Éste es el verdadero reencuentro. No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, sino el reencuentro de las seis almas que fueron una sola... Y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos porque nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada”, compartió Perroni en sus redes sociales.

RBD lanzó seis discos de estudio y tres trabajos en directo. La banda dio conciertos no sólo frente a sus seguidores en América Latina, sino también en Europa y América.

