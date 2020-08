“Me dejó sorda”: Ana Patricia Rojo recordó la potente bofetada que Leticia Calderón le dio en “Esmeralda”

Foto: ap_rojo / IG - letycalderon79 / IG.

Ana Patricia Rojo es una las mejores villanas de las telenovelas mexicanas. Inició su trayectoria desde muy joven y con tantos años de trayectoria ha interpretado varias escenas que incluyen golpes, pero existe una que siempre recordará y le propinó la actriz Leticia Calderón para Esmeralda.

La protagonista de la recordada película Veneno para las hadas relató varios episodios de su carrera artística para el canal de YouTube, Tlnovelas, en el segmento Cuando grababa.

La hija de Gustavo Rojo reveló que mantiene en su memoria la cachetada que recibió de Leticia Calderón cuando trabajaron juntas en Esmeralda, ya que fue un golpe muy intenso que le dejó marcada la cara y una secuela momentánea en el oído.

“Me ha dado una cachetada que todavía la recuerdo. Me dejó sorda por un buen rato”, relató la actriz de 46 años.

Video: lnovelas

“Así como ustedes la ven de dulce, de buena y de tierna, tiene una derecha poderosa”, mencionó en un especial hecho para hablar del rodaje de la telenovela Esmeralda, protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga.

Rojo relató que le ofrecieron hacer un golpe truqueado para no ponerse en riesgo, pero jamás imaginó que su compañera de reparto le daría una gran cachetada.

“No saben el tipo de cachetada que me pegó... Me dejó roja (la mejilla) Las siguientes escenas ya no las pude hacer porque no tenían que ver con la cachetada y tenía toda la cara marcada, el oído me zumbaba”, contó en el video que hasta ahora ha sido visto 25.867 veces.

El personal de la producción le sugirió a Ana Patricia recibir atención médica, pero ella prefirió minimizar lo ocurrido aunque tuvo varias malestares.

“Me dijeron ‘quieres ir al servicio médico’. Y yo como que quise hacer que no era tan grave pero sí fue muy intensa. Esa cachetada la recuerdo particularmente”,

Sonia Infante y Coraima Torres también dieron cachetadas que marcaron la carrera de Ana Patricia Rojo. La actriz destacó en este mismo video que de Torres recibió al menos siete cachetadas intensas para una secuencia de la telenovela María Emilia, querida.

“Terminamos la escena, que fue muy intensa y muy fuerte porque éramos hermanas, resulta que viene el director y me dice ‘hay que repetirla'”, explicó.

(Foto: Instagram de Ana Patricia Rojo)

En esta conversación también habló de lo que significó para ella alejarse de los papeles de villana y protagonizar la telenovela Mujer de madera, historia a la que llegó para reemplazar a Edith González.

“La gente me tenía identificada como villana... y entrar a ser la protagonista, un personaje de una mujer fuerte, con personalidad, un personaje positivo, fue un gran reto actoral. Y el riesgo era que tuviera un tono más avillanado y que ya había sido iniciado por otra actriz tan querida, como lo era Edith”, mencionó

“Ese ha sido uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida, sin embargo es una novela que tuvo éxito, que se alargó, que funcionó muy bien a pesar de todo”, añadió sobre su experiencia al protagonizar el melodrama de 2004.

Aunque Ana Patricia Rojo se subió de emergencia al barco de Mujer de madera, sí recibió unos comentarios favorables de Edith González.

“Tuve la oportunidad de hablar con ella en el 2018, 14 años después. No me lo esperaba... y cuando ella entró al camerino (del teatro donde se presentaba con la obra Arpías) y fue tan cálida, dijo cosas tan bonitas que siempre recordaré, fue algo que le dio calorcito al corazón, que agradezco mucho de haber tenido esa conversación con ella en ese momento, la cual se dimensionó de manera extraespecial cuando nos dejó”, recordó de la ocasión que coincidió con la actriz que protagonizó Aventurera.