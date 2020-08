“Ardió Troya”: Consuelo Duval recordó el día que defendió a una hija de Peña Nieto

Consuelo Duval es una de las actrices y comediantes más queridas en el país (Foto: Instagram@consueloduval)

Consuelo Duval es una de las actrices y comediantes más queridas en el país, pero en 2011 recibió fuertes críticas por defender a la hija del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, Paulina Peña, quien en ese entonces se ganó el repudio general por emitir un polémico comentario en Twitter y llamar a la sociedad “prole”.

La humorista mexicana habló de este oscuro episodio en su vida, en una conversación muy divertida con el youtuber “Escorpión Dorado”.

Consuelo Duval explicó que lo hizo porque en ese entonces Paulina Peña sólo era una niña de 15 años, quien buscaba defender a su papá de los comentarios negativos.

“Cuando iba a ser presidente el señor Peña Nieto, su hija era novia de mi hijito, entonces (ella) pone este tuit desafortunado, no sé cómo estuvo la cosa pero yo me puse la capa y dije ‘protejo a esta niña indefensa porque aparte no tiene mamá y está defendiendo a su papá, cuál es la bronca, tiene 15 años”, recordó la famosa mexicana.

Consuelo Duval recordó la ocasión en que la atacaron por defender a Paulina Peña, hija del ex presidente de México

“Ardió Troya”, recalcó Consuelo Duval al relatar que recibió todo tipo de comentarios negativos como: “Lamesuelas”, “tu hueso” o “que bueno que tu madre está muerta y enterrada”.

Aceptó que este conflicto la llevó a una introspección muy profunda. “Me mandaron a la cama... a pensar en qué la cagué, estoy defendiendo a una niña de 15 años que podría ser mi hija, por qué lo relacionan con el clasismo y el socialismo”, añadió.

Resaltó que es la única ocasión que ha padecido por el rencor del público, provocado por alguna declaración o comportamiento.

Duval mencionó que aprendió de este acontecimiento y ahora es capaz de reaccionar a los ataques sin que le afecten.

La actriz de 51 años se pronunció en contra de la polémica generada por el racismo y la discriminación: “Eso se me hace una reverenda y vil mamada. Para mí mis amigos y la gente que amo no tiene color de piel ni sexo, de cuándo acá. Para juzgar sólo está Dios”.

Explicó que la comedia alusiva a ciertos estereotipos mexicanos son para hacer un homenaje a la sociedad.

“Es una manera de expresión, es una manera de rendir homenaje a los mexicanos. Qué traes en el alma o qué tan podrido estás que todo lo ves feo”, señaló.

En esta conversación tuvo la oportunidad de conversar de otros temas, cómo el origen de uno de sus personajes más emblemáticos: “La Nacaranda”.

“Nació de una cosa que vimos de la televisión mi hermana y yo... lo volvimos un sketch y hablábamos así, entonces cuando nace La hora pico propongo estos personajes”, recordó.

El cariño de Consuelo Duval a Paulina Peña

La famosa habló de este episodio hace unos años, cuando contó los detalles de la relación que vivieron su hijo Michel y la ahora influencer.

“Yo fui consuegra (de Angélica Rivera) por Michel, un ratito… duraron como seis o siete meses Paulina y Michel y bien, yo la quiero mucho a esa niña, a esa escuincla, de veras la quiero con el alma”, reveló a la periodista Adela Micha en su programa de YouTube, Saga Live.

“La atacaban muy fuerte, entonces yo la veo como una niña y sin mamá, ¿sabes?, entonces la atacaron muy fuerte y sin pensar en las consecuencias ni nada me fui y dije ‘a ver, el problema aquí es el papá, no estén atacando a la niña que ella ni tiene la capacidad ni nada para atender a tanta ofensa”, añadió aquella ocasión sobre los ataques por redes sociales.

