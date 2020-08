Los detalles detrás del amor de Belinda y Christian Nodal: la relación que destapó la vida íntima de la cantante

Belinda y Christian Nodal confirmaron su romance hace una semana, pero en poco tiempo han logrado acaparar la atención de todo México

Belinda y Christian Nodal confirmaron su romance hace una semana, y en poco tiempo han logrado acaparar la atención de todo México por la forma de demostrar su amor, con detalles tras bambalinas que no dejan de impresionar a sus más fieles seguidores.

Su romance surgió en el foro de La Voz México. Coqueteos, intercambio de consejos y palabras amables, impulsaron el noviazgo más comentado del momento porque la estrella nacida en España siempre había cuidado con recelo su intimidad, mientras que su compañero en el reality show no quiso ocultar sus sentimientos.

En el programa transmitido por TV Azteca sus compañeros ya notaban la química en la pareja. Fue María José la primera en percatarse que entre Belinda y Christian Nodal ocurría algo más que compañerismo y amistad.

“El día que cantaron juntos, yo estaba ahí y fue así de ‘ok, no me voy a despedir’ porque eran sólo ellos dos”, destacó la ex integrante de Kabah en una entrevista para el programa Venga la Alegría.

La primera actuación de Belinda y Christian Nodal en "La Voz México", tras revelar su noviazgo

“Yo notaba más afinidad, más empatía que de costumbre”, agregó Ricardo Montaner.

Y es que quizá para la gente alrededor de la pareja todo fue evidente por su comportamiento, pero para sus fanáticos la noticia de este amor fue una bomba de información que hasta el día de hoy no deja de resonar.

Las fotografías, comentarios románticos y miradas tiernas prevalecieron desde el inicio en las redes sociales de Christian Nodal, mientras que Belinda fue mucho más discreto y se ganó varias críticas por no demostrar su afecto hacia su novio.

Quizá este comportamiento mesurado de la artista ha desatado más especulaciones y es que ésta es la primera vez que ella confirma un noviazgo, pero también una de las únicas veces que se ha mostrado cariñosamente en público sin tapujos, aunque en el pasado se han filtrado fotografías al lado de sus ex parejas y se especuló un intenso romance al lado del cantante Lupillo Rivera.

“Es muy difícil de entrar a mi corazón, soy una mujer muy difícil y aunque varios hombres intentaron entrar a mi corazón y han tratado de conquistarme, ninguno lo había logrado, no es que trate de ocultarlo, simplemente para entrar a mi corazón se necesita mucho y él tiene todo para entrar”, se sinceró Belinda en una entrevista realizada por la periodista Flor Rubio para Venga la Alegría.

En la misma charla ocurrió algo que sorprendió a más de uno y que evidenció el gran amor que siente la famosa por el intérprete de No te contaron mal.

El llanto de Belinda al escuchar la canción que Christian Nodal le compuso

El momento ocurrió cuando Christian Nodal interpretó la canción que le compuso y por la que Belinda soltó en llanto ante las emociones que la embargaron frente a las cámaras del programa matutino de TV Azteca.

“La música me llega hasta el alma, cada canción significa un momento en mi vida y esa significó la puerta del amor entre nosotros. Es una canción que significa demasiado para mí, marca el antes y después en nosotros”, confesó la intérprete de Mi bella traición entre lágrimas.

El romance, además de auforia, despertó varios comentarios acerca de que todo era producto de un truco publicitario, lo que Belinda aclaró en el programa Ventaneando.

“Siempre hay personas que hablan bien y mal. Los únicos que saben lo qué está pasando realmente somos Christian y yo, con el tiempo y nuestras acciones se van a dar cuenta que ni yo ni él somos de ese tipo de artistas... No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos”, precisó la cantante de Amor a primera vista.

A las declaraciones de la pareja se sumaron los testimonios de las periodistas Mónica Castañeda y Flor Rubio, quienes explicaron que entre ellos Christian y Belinda sí hay mucho amor.

“Belinda está enamorada... Llegaron juntos y de la mano... Nada más le cuento que en una ocasión Belinda deja el teléfono y me acerco y (veo que tiene) en la pantalla tiene la foto del beso con Nodal”, explicó con lujo de detalles.

Cristian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@ nodal)

Por su parte Flor Rubio comentó: “Veo amor en tus ojos, veo tu tranquilidad, veo el brillo de tus ojos y la honestidad de Christian Nodal cuando te mira”.

La periodista aseguró ante sus compañeros de Venga la Alegría que se sorprendió al notar la reacción de Belinda al escuchar la canción que le dedicó Christian Nodal.

“No paraba de llorar, Belinda estaba genuinamente emocionaba y no podía parar de llorar”, dijo la presentadora en un video publicado desde la cuenta de Twitter de Venga la Alegría.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Famosa desde niña, Belinda encara la madurez con una larga lista de controvertidos amores

Christian Nodal y Belinda: no se acabó el amor, todo fue un malentendido

Belinda y Christian Nodal: las claves del romance que acapara los titulares en México