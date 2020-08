El día que Cibernético se trenzó a golpes con Jorge Kahwagi en vivo: uno de los escándalos infames de la TV mexicana

El Cibernético es una de las máximas figuras de la lucha libre en México, y aunque ahora se encuentra hospitalizado en el Estado de México a causa de un padecimiento en la vesícula biliar, no se puede olvidar que por años ha protagonizado diversos escándalos en la industria del entretenimiento, como la ocasión en la que peleó en un programa de Televisa con el ex boxeador y político, Jorge Kahwagi.

Fue en 2006 cuando ambos personajes fueron invitados al programa conducido por Israel Jaitovich, Permítame tantito de Televisa. En dicha emisión se realizó un juego de vencidas entre varios luchadores y Kahwagi, pero fue con Cibernético con quien se presentó una pelea en plena transmisión del programa.

En el video del programa, transmitido hace más de una década, el luchador aparece en todo momento agrediendo al entonces coordinador de la bancada de diputados por el Partido Verde Ecologista de México.

“Boxeador de cuarta”, dijo Cibernético y añadió: “Como diputado y tu status social no me interesa. Pero como deportista, eres un asco como deportista. Siempre has sido la deshonra del boxeo en México”.

Los ánimos subieron de tono y Jaitovich interfirió a favor de Jorge Kahwagi. “Esto es un programa en tele y estamos haciendo un concurso en buena onda, entiendo que no te guste cómo lucha pero te pido un poco de respeto para la gente, para el programa... Esto es un juego y tratémoslo como tal... sin trampas... es de vencidas”, mencionó.

El show inició cuando el Cibernético se quitó la camisa para enseñar su musculatura, ante los gritos de la audiencia.

El luchador y Kahwagi iniciaron su encuentro de fuerza sobre una mesa sin mucho éxito, ya que en todo momento se dijo que existían trampas del exponente de la Triple A.

Pero todo empeoró cuando el Cibernético se enojó y descargó su furia sobre la mesa, la cual aventó por los aires para acercarse al ex boxeador.

Esto fue el preámbulo para que Octavio López, nombre real del peleador, se lanzara contra su contrincante y lo derribara en medio del foro de Permítame tantito.

Una intensa pelea ocurrió, entre los gritos de ayuda de una de las colaboradoras y del mismo Israel Jaitovich, quien después de unos segundos pidió enviar la emisión al corte comercial.

Foto: Cuartoscuro - Ciber_Oficial / IG.

“Primero grabamos un sketch juntos y no vi ninguna tensión entre ellos. Después tocó el momento de hacer el torneo de vencidas y, desde antes de que bajara Kahwagi, el Cibernético lo comenzó a agredir diciéndole que era un deportista que daba asco, que compraba sus peleas”, comentó después el presentador, según El Sol de Torreón.

“Me acerqué y le comenté (al luchador) que no eran formas de tratar a mis invitados, y que estábamos ahí para divertir a la gente. En ese momento otro luchador (Chesman) me retiró, me secuestró en mi propio programa, porque me llevó hacia una esquina y la manera fue un poco fuerte porque tengo un moretón en el brazo”, añadió el comunicador.

Jorge Kahwagi aceptó para el mismo medio de comunicación que no quería entrar al juego por temor a una lesión en su brazo, pero finalmente accedió ante la insistencia de los presentes.

“El Cibernético empezó con los insultos a los que yo no respondí hasta que aventó la mesa y me tiró un golpe y yo respondí en defensa propia”, precisó.

Ni Israel o Jorge supieron la razón de las agresiones. “Ya no le quiero dar más juego a esto, me parece un acto lamentable, gracias a Dios estoy bien, sólo tengo un golpecito en el labio y me lastimó un poco la rodilla, porque él pesaba”, detalló el ex boxeador.

Declaró al periódico La Crónica que no emprendería acciones legales: “Fue un mal momento, un mal trago; así es esto y tengo que darle la vuelta a la página”.

(Foto: Especial)

El deterioro en la salud del Cibernético

El luchador fue ingresado de emergencia a un centro de salud en Teotihuacán, Estado de México, porque presentó intensos dolores abdominales.

De acuerdo con Lucha Azteca, su problema de salud está relacionado con la vesícula biliar y su estado de salud es delicado.

Varios medios de comunicación informaron que fue intervenido quirúrgicamente, pero el procedimiento se complicó,por lo que está delicado pero estable.

Hasta el momento, sólo su madre ha podido verlo, debido a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

