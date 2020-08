El DJ Erick Morillo fue acusado de asalto sexual en su casa de Miami

Erick Morillo, un reconocido DJ y productor musical colombo-estadounidense, fue arrestado en Miami, Florida (Foto: Captura de pantalla de Local 10)

Erick Morillo, un reconocido DJ y productor musical colombo-estadounidense, fue arrestado en Miami, Florida, y acusado de agresión sexual contra una mujer en Estados Unidos.

El famoso músico fue detenido porque presuntamente abusó sexualmente de una mujer en en su casa ubicada en Miami Beach en diciembre del año pasado.

De acuerdo con Local 10, la agresión ocurrió después de que DJ Erick Morillo y la víctima trabajaron en una fiesta privada en Star Island.

La mujer declaró que, tras concluir su presentación aquella noche, ella, Morrillo y otra mujer se dirigieron hacia la casa del famoso músico, donde despertó desnuda sin su consentimiento.

Erick Morillo, según la víctima, intentó en varias ocasiones acercarse de manera sexual, pero siempre recibió un rotundo no.

“Hizo varios avances hacia ella, algunos de naturaleza sexual, pero ella rechazó todos sus intentos”, se lee en declaración obtenida por la prensa local.

Añadió que durante la noche se sintió bajo el influjo del alcohol que bebió y prefirió buscar refugio en una de las habitaciones de la casa ubicada en La Gorce Drive.

Ella se dispuso a dormir sola, pero cuando despertó lo hizo al lado de Erick Morillo.

“Informó que se despertó desnuda en la cama, con el señor Morillo parado al lado de la cama también desnudo”, se lee en el mismo informe policial.

El artista, nacido en Nueva York en 1971 y que vivió gran parte de su adolescencia en Cartagena de Indias, Colombia, negó todas las acusaciones en su contra, pero existe evidencia que lo relacionan con la agresión sexual cometida en su casa.

El pasado miércoles fueron revelados los resultados de un kit de violación que dio positivo al ADN de Erick Morillo, quien prefirió entregarse ante la presencia de su defensa legal.

Erick Morillo inició su carrera desde muy joven. A los 11 años comenzó a tocar en fiestas vecinales y después buscó instrucción académica en el mundo de la música.

Formalmente comenzó a pinchar los tornamesas en los centros nocturnos en Nueva York y Nueva Jersey bajo el sobrenombre de Reel 2 Real.

En la década de los 90 conoció al cantante mejor llamado “El General”, con quien colaboró para el tema Muévelo, que combinó los géneros reggae y música house.

Bajo el sobrenombre de Reel 2 Real se convirtió en productor musical, con lo que consiguió tres éxitos Top 10 en el Reino Unido a mediados de la década de 1990. The Guardian informó que uno de estos es I Like to Move It, canción que se colocó en las listas de popularidad en Francia, Bélgica y los Países Bajos.

Tras su éxito decidió relanzar su carrera con su nombre DJ Erick Morillo y continuó con sus presentaciones en los clubes de Ibiza, Europa y Estados Unidos, así como en diversos festivales musicales alrededor del mundo.

The Guardian destacó que para 2004 colaboró con Diddy en tres canciones y para 2012 colaboró con Alexandra Burke para el tema Elephant, el cual se colocó en el número tres en las listas del Reino Unido.

DJ Erick Morillo ha tenido otras importantes colaboraciones con Boy George, Skunk Anansie’s Skin, entre otros.

Está detrás del sello discográfico Subliminal Records Inc, con el que también ha tenido grandes éxitos.

Ha recibido diversos premios como Mejor DJ internacional, Mejor DJ de House, Mejor House Garage DJ y en 2017 fue nominado a Mejor DJ de Estados Unidos.

