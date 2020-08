“Nunca me han tomado en cuenta”: la dolida reacción de Carlos Villagrán “Quico” al final de transmisiones de El Chavo del 8

Carlos Villagrán se mostró contrariado y sorprendido respecto al fin de transmisiones de los programas de "Chespirito" (Foto: Archivo)

Luego de que este sábado Roberto Gómez Fernández diera a conocer a través de su cuenta de Twitter que los clásicos programas de El chavo del 8 habrían de salir del aire en todo el mundo, el hijo del recordado comediante Roberto Gómez Bolaños se ha mantenido en el ojo de la polémica y generando expectación ante su siguiente movimiento.

Ya sea por las miles de reacciones en las redes sociales en torno a la cancelación de la transmisión de los programas o incluso por distintas voces que también señalaron los que ellos consideran aspectos negativos en los programas que “Chespirito” produjo y protagonizó a través de las décadas, el tema continúa en el candelero.

Diversos integrantes del que fuera el elenco de la serie que cautivó a millones de televidentes en Latinoamérica y más allá externaron su opinión respecto a esta sorpresiva noticia, emitida luego de 47 años ininterrumpidos de transmisiones.

El mensaje con el que Roberto Gómez Fernández dio a conocer la noticia (Captura de pantalla: Twitter)

Esta mañana, Carlos Villagrán, el actor detrás del popular personaje “Quico”, habló de las posibles razones de la cancelación y las consecuencias económicas para el cuadro de histriones que protagonizaron las series.

El intérprete mencionó que muy probablemente la terminación de la alianza se deba a motivos financieros y aseguró que no mantiene ningún nexo con la familia Gómez, quienes a través de Grupo Chespirito poseen los derechos de autoría y comercialización del famoso programa y sus personajes.

“Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito” , expresó el actor en la emisión matutina Sale el sol.

Carlos Villagrán tuvo que cambiar el nombre del personaje de "Quico" a "Kiko" en los años 80, cuando se enfrascó en una querella legal por los derechos de dicho personaje (Foto: Archivo)

De igual manera, Carlo Villagrán comentó que dicha noticia sorprendió además de al público, también a los mismos histriones que aparecieron en los programas.

“Aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum, ya se acabó, lo sacaron. Fíjate que yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero. No me pelan y tú eres mexicano, sabes lo que significa ‘no me pelan’, no me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta, pero eso sí, la figura que más se vende es la de Quico”, reveló el actor que a principios de la década de los 80 se enfrascó en una disputa legal con el creador de la serie por los derechos de dicho personaje.

Villagrán expresó que en su momento nunca pudo comunicarse con el fallecido dramaturgo, pues a su decir, nunca le contestó el teléfono.

“Varias veces intenté hablarle, pero realmente no me recibió la llamada, te soy sincero, no me decía nada malo ni nada, pero no me recibía la llamada”, expresó.

Tras 47 años de transmisiones, el clásico programa dejó de verse en múltiples países (Foto: Archivo)

Luego del fin de transmisiones de los programas de Chespirito, “Quico” manifestó que, pese a que ya no recibirá las regalías derivadas de la emisión de la serie, esta situación no afectará de manera notable a su actual situación financiera.

“Son regalías de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, o sea, los que interpretamos a los personajes, en ese aspecto sí, y también en Argentina obtengo regalías por la misma razón, pero son muy pocas, la verdad son muy pocas, no afecta tanto”, admitió.

Además de la reacción de Carlos Villagrán, también algunos de sus compañeros han hecho saber su sentir en los medios de comunicación. Florinda Meza fue la primera en manifestar en redes sociales que “¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es agresión hacia la gente”.

Florinda Meza habló fuerte tras la salida del aire de los programas de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Twitter)

Por su parte, Édgar Vivar expresó que Chespirito cedió los derechos de sus personajes a Televisa hasta el 31 de julio de 2020.

Dijo además que Televisa no ha querido o no ha podido llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito, encabezado por los hijos del comediante, para renovar los derechos, y esa fue la razón por la que este fin de semana dejaron de emitirse en todo el mundo los clásicos programas de la serie.

