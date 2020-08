El conmovedor mensaje de Madonna luego de la muerte de Alan Parker, el director con quien trabajó en la polémica película “Evita”

Alan Parker y Madonna durante la grabación de la película "Evita"

La cantante, bailarina y actriz norteamericana Madonna, también conocida como la ´Reina de Pop´, expresó su pesar por la muerte del director británico Alan Parker, con quien trabajó en el controvertido filme “Evita”,en el que representó la figura de la ex presidente argentina Eva Duarte de Perón.

Madonna protagonizó la película que fue rodada en las localidades de Argentina y Hungría, el año 1996 y con la que fue galardonada con el Globo de Oro.

La cantante tuvo que ofrecer declaraciones a la prensa junto a Parker, antes de estrenar el largometraje para llevar tranquilidad a la audiencia, debido a que la noticia del filme no fue bien recibido en la Argentina. Fue la cantante pop quien intentó poner paños fríos. “Evita salió de la anda y subió de una manera tan vertiginosa, hasta que logró tener tanto poder e influencia sobre el pueblo. Cuando yo averigüé eso, quise saber y me interesó representarla”, declaró. “La intención siempre fue dar una visión objetiva de Evita. Nosotros somos artistas, no somos políticos”, sostuvo el director. Mientras la actriz y el director hablaban con la prensa, manifestantes buscaban impedir la continuidad del proyecto.

La súper estrella del pop Madonna

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Perker, quien nació en Londres el 14 de febrero de 1944 y logró trascender las fronteras del Reino Unido para transformarse en una leyenda de Hollywood, la meca del cine. Su primera película, Bugsy Malone, el nieto de Al Capone, fue nominada a ocho premios de la Academia Británica de Cine; logró levantar 5 de esas estatuillas. Un arranque auspicioso que se reflejó en el tiempo.

El mundo del espectáculo recibió con tristeza la noticia de su partida física. Los amantes del cine quedaron azorados con la información que arrancó como un rumor, luego confirmado por la familia a través de un comunicado del Instituto de Cine Británico: el cineasta Alan Parker murió este viernes, a los 76 años, luego de enfrentar una larga enfermedad.

La reacción de la afamada artista pop no se hizo esperar y colgó un mensaje en su cuenta en la red social de Instagram, en la que manifestó su pesar por la muerte del director y recordó la importancia que tuvo para ella el hecho de trabajar juntos en el rodaje de la polémica película, que a pesar de las críticas obtuvo un gran éxito de taquillas.

“Me entristeció mucho saber del fallecimiento de Alan Parker. Uno de los mejores directores con los que he trabajado en la película Evita. ¡Él me enseñó mucho, creyó en mí, me llevó a mis límites e hizo una película increíble! ¡Gracias!”

Publicación de Madonna sobre la muerte de Alan Parker





La película terminó siendo distinguida en la categoría comedia o musical, y la cantante se llevó su premio. La historia comienza con el funeral de Evita y con el Che Guevara narrando la vida de la mujer de Juan Domingo Perón. Se muestra su infancia y la pobreza y las injusticas que enfrentó durante su niñez. También hace hincapié en las dos familias paralelas que tuvo el padre de Evita, y la marca que esto le dejó.

Parker dirigió clásicos del cine, como El expreso de medianoche, Evita o The Wall, realizada junto a la mítica banda de rock Pink Floyd. Sus películas ganaron 19 premios BAFTA, diez Globos de Oro y diez Oscars entre ellos. Él fue dos veces nominado por la Academia a mejor director.

