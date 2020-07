“Nos baja el rating hablar de la ANDA”: Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante respondieron fuerte a Jesús Ochoa

Foto: Jesus Ochoa / IG, Daniel Bisogno / IG Pati Chapoy / IG - Gustavo Adolfo Infante / TW (Sale el sol) - mexico - 31072020

En medio de los problemas internos por la dirigencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), su secretario general y también histrión, Jesús Ochoa, emprendió una nueva batalla en contra de los programas de espectáculos, especialmente hacia los comunicadores Gustavo Adolfo Infante y Daniel Bisogno, quienes no tardaron en responder a las acusaciones con un contundente: “Nos baja el rating”.

El nuevo conflicto comenzó cuando el actor conocido como “Chucho” Ochoa habló sobre los problemas presupuestales al interior de la ANDA y por los que mantiene una intensa batalla con los miembros del patronato de la misma asociación, a quienes ligó con el periodista Gustavo Adolfo Infante e incluso mencionó que estos conflictos les convienen a los programas de espectáculos y a algunos conductores como el de Ventaneando, Daniel Bisogno.

“Se quieren quedar con los bienes de la Casa del Actor, todos los bienes de la Casa del Actor, pero los paramos y por eso fui amenazado por Coello Trejo, afortunadamente lo hizo en público y la cuestión es que hay colusión entre los programas de espectáculos e iniciando por uno de sus conductores de Imagen que están coludidos con el patronato”, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Ante los cuestionamientos del conductor del noticiario de Radio Fórmula, Ochoa acusó a Gustavo Adolfo Infante de estar en contacto con los miembros del patronato, específicamente con Jorge Ortiz de Pinedo.

Video: Grupo Fórmula.

“Son compadres, Ortiz de Pinedo está en el patronato y lo ha aceptado públicamente Gustavo Adolfo, que a ellos no les conviene que se arreglen los problemas de la ANDA porque no tienen carnita para sus programas y no sólo él, todos los programas de espectáculos”, dijo contundente el actor de Por ella soy Eva.

El directivo de la ANDA continuó: En todos los programas, no les interesa. Hablo de Daniel Bisogno, que nos tira, hablo de ‘Fabiruchis’ (Fabián Lavalle)... lo hacen por escanio, por show, porque ahorita como no tienen para sus programas, lo agarran”.

Agradeció que “la prensa seria” (noticiarios como el de Ciro Gómez Leyva o Carmen Aristegui) se interese por los problemas internos de la ANDA.

Tras los comentarios del actor, Gustavo Adolfo Infante, Daniel Bisogno y hasta Pati Chapoy utilizaron los espacios de sus programas, De primera mano y Ventaneando, para aclarar la situación.

Video: Ventaneando / TV AZTECA.

Chapoy le recordó a Jesús Ochoa que siempre le han dado la oportunidad de exponer sus puntos de vista y pidió no comparar su espacio en TV Azteca con otros programas de espectáculos.

“Lo que no me gusta es que compares a Ventaneando con los otros, los otros no existen, lamentablemente hay programas de televisión, que mencionaste en un principio, donde existe un conductor que se ha dedicado a insultar, no nada más al gremio artístico sino a los compañeros que tenemos la misma profesión, pero siempre te hemos dado micrófonos a ti”, dijo la periodista de 71 años.

Daniel Bigno aprovechó la intervención de su jefa para mencionar que él está afiliado a la ANDA y que prefiere no hablar de los conflictos internos porque no son del interés de su público.

“Mi ‘Chucho’ en lo que sí te equivocas es que hablemos de la ANDA para ganar rating, cada que hablamos de la ANDA nos tira el rating, es un sacrificio, lo hacemos por oficio más que por otra cosa”, resaltó el irreverente conductor.

Video: Imagen TV.

Gustavo Adolfo Infante también se pronunció sobre el tema. “Cada que hablamos de los problemas de la ANDA nos baja el rating, a la gente no le interesa lo que pasa en la ANDA. Es una obligación nuestra como programa informativo y periodístico de espectáculos dar a conocer lo que sucede, la poca sensibilidad con la que consideramos o considero yo que estás manejando el sindicato y con unos medios sí quieres hablar y con otros no”, señaló.

Todos los presentadores mexicanos coincidieron que la carrera de Jesús Ochoa es una de las mejores en la industria del entretenimiento mexicana.

