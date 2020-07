La verdad sobre el encuentro entre Kim Kardashian y Meek Mill que desató la furia de Kanye West

Kanye West dijo que quiere el divorcio de Kim Kardashian después de una junta que ella tuvo con Meek Mill (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Hace unos días, Kanye West tuiteó que pediría el divorcio a Kim Kardashian, pues alegó que ella tuvo un encuentro con el rapero Meek Mill en un famoso hotel de Los Ángeles. A pesar de que la reunión sí sucedió, parece ser que West malinterpretó la situación.

De acuerdo con el portal de entretenimiento de TMZ la prueba es tangible, ya que la empresaria aparece en un almuerzo junto con Mill y la filántropa Clara Wu Tsai. La reunión ocurrió en el año 2018 en el restaurante Waldorf Astoria y los tres discutieron acerca de la reforma penitenciaria.

La fundadora de KKW Beauty ha estado involucrada con los temas de prisión desde hace algunos años. Primero, como figura pública trató de darle luz nacional a algunos casos que habían sido olvidados a lo largo de los años. Después, esto inspiró a Kardashian a convertirse en abogada a través de prácticas y un exame realizado en California. Incluso tiene un documental al respecto.

“He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek en Waldorf para la ‘reforma penitenciaria’. Meek es mi hombre y fue respetuoso. Ese era mi perro, Kim estaba fuera de línea. Valgo 5 mil millones de dólares y más que eso, a través de Cristo”, tuiteó West el pasado martes, y momentos después lo borró.

Kim Kardashian, Meek Mill y Clara Wu Tsai se reunieron en 2018 (Foto: Captura de pantalla TMZ)

Kardashian no abandonará al rapero

A pesar de que la pareja está pasando por una de las peores épocas dentro de su matrimonio la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” no está lista para pedirle el divorcio al rapero.

“No hay conversaciones serias de divorcio todavía. Kim lo ha mencionado varias veces, pero no planea solicitar el divorcio hasta que Kanye se estabilice. En todo caso, lo más probable es que Kanye solicite el divorcio abruptamente. Kim no planea dejarlo en un momento como este cuando es vulnerable”, adelantó una fuente al portal E! News.

Mientras tanto, Kardashian está en Los Ángeles y West se ha mantenido en Wyoming durante los últimos días, por lo que no ha visto a sus hijos.

“[Kanye] No ha visto a los niños en una semana. Kim ha estado tratando de volar a Wyoming para darle ayuda a Kanye, pero él se ha negado. Ella ha intentado ayudarle por más de un mes. El comportamiento de Kanye ha empeorado progresivamente”, agregó.

Meek Mill también ha estad involucrado en estos temas (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Por lo pronto, dos de los hijos de la pareja (North y Saint) están bajo el cuidado de Kourtney Kardashian. Aunque no está claro en dónde están Chicago y Psalm, la fuente expresó que todos están protegidos de la situación, ya que la diseñadora no quiere que ellos vean a su padre en una situación como la que está viviendo.

“Las cosas están muy mal entre ellos en este momento y Kim se siente derrotada e indefensa. Kanye no cree que necesite ayuda”, compartió.

En los tuits del martes, el cantante de 43 años acusó a su esposa de intentar encerrarlo y comparó a su suegra con el dictador norcoreano Kim Jong-un.

“Kris (Jenner, su suegra) y Kim emitieron un comunicado sin mi aprobación... eso no es lo que una esposa debería hacer. La supremacía blanca”, publicó en su cuenta.

Kardashian ha procurado cuidar a sus hijos (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de unos minutos, West borró todos los mensajes salvo el último: “Dice el futuro presidente”. Con esto, parecería confirmar que continuará con su intención de competir por la presidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones.

