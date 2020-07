Kim Kardashian no estaría dispuesta a pedirle el divorcio a Kanye West

Kim Kardashian no le pedirá el divorcio a Kanye West en este momento (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de que Kim Kardashian está pasando por una de las peores épocas dentro de su matrimonio con Kanye West, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” no está lista para pedirle el divorcio al rapero.

De acuerdo con el portal de entretenimiento E! News, la pareja está pasando tiempo separada, y en parte es por elección de West, ya que él no quiere hablar con su esposa, pues piensa que lo meterá a un psiquiátrico.

La mañana del miércoles la empresaria habló acerca de la situación que su esposo está viviendo actualmente, y le pidió al mundo tratarlo con compasión.

“Kim decidió hablar porque le duele el corazón por Kanye y cualquier persona que tenga una enfermedad mental. Ella también quería disipar la desinformación en curso que se estaba extendiendo”, explicó una fuente al portal.

Lo más probable es que Kanye pida el divorcio (Foto: EFE /RINGO CHIU)

Por lo pronto Kardashian está tratando de mantener la situación bajo control y sobretodo dentro de la familia, pero de acuerdo con la fuente ella está molesta por todos los comentarios que el músico ha hecho en contra de su familia.

“No hay conversaciones serias de divorcio todavía. Kim lo ha mencionado varias veces, pero no planea solicitar el divorcio hasta que Kanye se estabilice. En todo caso, lo más probable es que Kanye solicite el divorcio abruptamente. Kim no planea dejarlo en un momento como este cuando es vulnerable”, adelantó la fuente.

Mientras que Kardashian está en Los Ángeles, West se ha mantenido en Wyoming durante los últimos días y no ha visto a sus hijos.

“[Kanye] No ha visto a los niños en una semana. Kim ha estado tratando de volar a Wyoming para darle ayuda a Kanye, pero él se ha negado. Ella ha intentado ayudarle por más de un mes. El comportamiento de Kanye ha empeorado progresivamente”, expresó.

De acuerdo con la fuente, Kim está molesta por lo que West dijo de su familia (Foto: REUTERS/Randall Hill)

Por lo pronto, dos de los hijos de la pareja (North y Saint) están bajo el cuidado de Kourtney Kardashian. Mientras no está claro en dónde están Chicago y Psalm, la fuente expresó que todos están protegidos de la situación, ya que la diseñadora no quiere que ellos vean a su padre en una situación como la que está viviendo.

“Las cosas están muy mal entre ellos en este momento y Kim se siente derrotada e indefensa. Kanye no cree que necesite ayuda, tiene muchos amigos que lo han estado visitando en estos días”, compartió.

Uno de esos amigos fue Dave Chappelle, quien apareció en un video con el rapero el martes. West informó a sus seguidores que el comediante voló hacia Wyoming para verificar que estuviera bien.

Por otro lado, el portal también informó que West ha mantenido a un grupo de allegados que le han ayudado. Mientras que este miércoles fue evaluado por un médico que determinó que no necesitaba hospitalización inmediata.

Por lo pronto los niños están protegidos de toda la situación (Foto: Archivo)

La noche del martes el cantante de 43 años acusó a su esposa de intentar encerrarlo y comparó a su suegra con el dictador norcoreano Kim Jong-un.

“Kris (Jenner, su suegra) y Kim emitieron un comunicado sin mi aprobación... eso no es lo que una esposa debería hacer. La supremacía blanca”, publicó en su cuenta.

También dijo que había intentado separarse de la empresaria cuando en noviembre de 2018 su mujer se encontró con el rapero Meek Mill en un hotel.

Después de unos minutos, West borró todos los mensajes salvo el último: “Dice el futuro presidente”. Con este, parecería confirmar que continuará con su intención de competir por la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre.

