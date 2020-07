Cómo reaccionó Kim Kardashian a los comentarios inesperados de Kanye West sobre su matrimonio

Kardashian ha estado frustrada, y enojada en estos días (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Kim Kardashian no es ninguna extraña ante la polémica que su familia pueda generar, sin embargo parece ser que los comentarios que su esposo, Kanye West hizo el pasado domingo la han frustrado mucho más que antes.

De acuerdo con lo que una fuente le reveló a E! News, la fundadora de KKW Beauty ha estado tratando de convencer al músico que es necesario buscar ayuda, pero él no la escucha.

“Lo ha intentado durante semanas y no ha logrado llegar a ninguna parte y él la ha ignorado. Es muy molesto que no se haya tomado en serio su salud mental. Ella le ha dicho que debe regresar a Los Ángeles y buscar ayuda, y él todavía no está escuchando”, compartió la fuente.

El domingo pasado, entre muchas de las cosas que dijo el aspirante a la carrera presidencial, fue que tanto sus papás lo estuvieron a punto de abortar, como que él y Kardashian pensaron en no tener a su primogénita, North.

West ha hecho polémicos comentarios a lo largo de estas dos semanas (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

“Ella está preocupada. Siempre ha tratado de ser solidaria y comprensiva, pero no quiere escuchar los desvaríos que no van a ninguna parte y que lastiman a tanta gente”, aseguró.

Por lo pronto la prioridad de la diseñadora son sus cuatro hijos: North, de siete años, Saint de 4, Chicago de 2, y Psalm de apenas 14 meses. De acuerdo con el portal de entretenimiento no les ha dicho nada acerca de su padre, y no quiere que ellos la vean preocupada.

“Son niños felices que se mantienen ocupados con sus juguetes y actividades. Kim está estresada pero no se lo muestra a los niños”, explicó la fuente.

No obstante, de acuerdo con la revista People, una de las cosas que más le molestó a la empresaria, fue el que West tuiteara que Kris Jenner, madre de Kardashian, no puede acercarse a los hijos de la pareja.

El rapero tuiteó en contra de la familia Kardashian y luego borró todas sus publicaciones (Foto: Captura de pantalla)

“Kriss no juegues conmigo tú y ese calmye [refiriéndose a Corey Gamble, novio de Jenner] no están permitidos estar cerca de mis hijos. Todos intentaron encerrarme”, publicó el rapero en su cuenta de Twitter.

“Ella estaba muy molesta porque Kanye dijo que a Kris no se le permite estar cerca de los niños. Nada podría estar más lejos de la verdad. Kris es una parte importante de la vida de los niños y Kim ama el vínculo que tienen. Está 100% permitido que esté con los niños”, explicó otra fuente a la publicación estadounidense.

Todo el drama comenzó a desencadenarse la noche del 4 de julio, cuando el también productor confirmó que entraría a la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Fue después de este anuncio que comenzaron a circular los reportes de que Kardashian y su familia estaban muy preocupados por la salud mental del West.

El domingo pasado West protagonizó su primer acto de campaña, un peculiar mitin en Carolina del Sur en el que propuso premiar con un millón de dólares a quienes tengan bebés y generó polémica con unos comentarios sobre la esclavitud.

Por su parte, Kim está enfocada en sus hijos (Foto: Archivo)

Vestido con un chaleco antibalas, el artista dio un discurso inconexo ante cientos de personas, que estaban obligadas a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios por COVID-19.

También provocó controversia al afirmar que la célebre abolicionista afroamericana Harriet Tubman, que en el siglo XIX participó en una red clandestina para sacar del sur de EEUU a decenas de negros, “en realidad nunca liberó a los esclavos” sino que “hizo que fueran a trabajar para otra gente blanca”.

El ganador de 21 Grammys se pronunció además en contra de un mayor control de armas al afirmar que “disparar pistolas es divertido” y que si la gente dejara de tener armas otros países podrían invadir EEUU y “esclavizar” a su población.

West, que competiría como independiente en las elecciones de noviembre, ya logró este mes inscribirse en las papeletas del estado de Oklahoma, y su parada en Carolina del Sur tenía como objetivo recaudar firmas para poder competir también en ese territorio.

