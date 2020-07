El juicio de Johnny Depp: por qué Vanessa Paradis y Winona Ryder no hablarán en defensa del actor

El protagonista de "El joven manos de tijera" sostiene un intenso proceso legal para limpiar su imagen, después de que The Sun News Group Newspapers (NGN) y un editor de la misma casa editorial, lo catalogaron en 2018 como un “golpeador de esposas” (Foto: REUTERS/Peter Nicholls)

Aunque los testimonios de Vanessa Paradis y Winona Ryder eran muy esperados en el juicio que Johnny Depp interpuso en contra de un diario británico, la defensa del actor de Piratas del Caribe prefirió descartarlos porque sólo abonarían a las acusaciones en contra de su ex esposa Amber Heard.

El protagonista de El joven manos de tijera o de Sweeney Todd sostiene un intenso proceso legal para limpiar su imagen, después de que The Sun News Group Newspapers (NGN) y un editor de la misma casa editorial, lo catalogaron en 2018 como un “golpeador de esposas” por las acusaciones violentas de la también actriz Amber Heard.

En este caso hemos visto subir al estrado del Tribunal Superior de Londres a personas allegadas a la pareja casada entre 2015 y 2017. Los testigos han aportado pruebas de la conducta que la protagonista de Aquaman tuvo durante el tiempo que fue esposa de Johnny Depp, quien también ha aceptado los problemas con el uso de sustancias tóxicas.

Fue en este punto del juicio, iniciado la semana pasada, donde aparecerían las voces de las actrices Vanessa Paradis y Winona Ryder, que hablarían sobre su experiencia como ex parejas de Deep y mostrarían pruebas de su conducta intachable hacia su persona, pero finalmente estos aportes fueron decantados.

Paradis aseguró que Deep jamás la agredió entre el tiempo que estuvieron juntos entre 1998 y 2012 (Foto: AP)

Ambas famosas ofrecerían sus testimonios a través de enlaces digitales desde sus lugares de residencia en Estados Unidos, lo que ya no fue necesitado porque la misma defensa los aceptó sólo para el caso de Heard y no en la demanda por difamación hacia el medio conocido como The Sun.

“No es necesario reprogramar a esos testigos (Ryder y Paradis), por mucho que hubiera sido un placer tenerlos aquí”, declaró el abogado de Johnny Depp, según el medio inglés Daily Mail.

Tanto Vanessa Paradis como Winona Ryder ya habían cerrado filas en torno a su ex pareja, a quien se propusieron a defender a pesar de cualquier cosa.

En declaraciones anteriores, Paradis aseguró que Deep jamás la agredió entre el tiempo que estuvieron juntos entre 1998 y 2012: “Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Hemos sido socios durante 14 años y criamos a nuestros dos hijos juntos (Lily-Rose y Jack)”.

“Durante todos estos años he conocido a Johnny como una persona y padre amable, atento, generoso y no violento... Nunca fue violento o abusivo conmigo”, mencionó.

Ryder, por su parte, fue mencionada en audiencias previas y se recalcó su importancia en la vida del actor que incluso se tatuó la frase “Winona Forever” (Foto: REUTERS/Monica Almeida)

Ryder, por su parte, fue mencionada en audiencias previas y se recalcó su importancia en la vida del actor que incluso se tatuó la frase “Winona Forever”, que luego cambió a “Wino Forever”.

“No puedo entender las acusaciones (de Amber Heard). Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo en absoluto hacia mí”, dijo en ocasiones anteriores la intérprete de 48 años.

Durante el juicio se han revelado diversos relatos en torno a la pareja, como el abuso de sustancias de Johnny Depp y el consumo excesivo de vino de Amber Heard.

Entre los últimos testimonios están el de Sean Bett, guardia de seguridad del actor de 57 años, que dijo que siempre vio actitudes agresivas por parte de la famosa de 34 años.

El miembro de vigilancia de la guardia del actor mencionó que en la mayoría del tiempo vio a Heard arrojar “botellas, vidrios y otros objetos” a Deep, que “siempre trató de alejarse de la situación”.

Durante el juicio se han revelado diversos relatos en torno a la pareja, como el abuso de sustancias de Johnny Depp y el consumo excesivo de vino de Amber Heard. (Foto: REUTERS/Hannah McKay)

Bett, que también fue integrante del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, afirmó que “nunca vio cortes, contusiones u otras lesiones en la Sra. Heard” y agregó: “Durante el transcurso de la relación entre el Sr. Depp y la Sra. Heard, la Sra. Heard fue verbal y físicamente abusiva hacia el Sr. Depp”.

Además la ex asistente personal de Amber Heard la acusó de “robar” su desgarradora historia de violencia sexual para su propio beneficio.

Kate James decidió romper su anonimato y ofreció su testimonio ante el tribunal de Londres, donde declaró que fue violada cuando tenía 26 años en un viaje a Brasil y que la ex esposa del actor posteriormente “la convirtió en su propia historia” por publicidad.

