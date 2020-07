La última fotografía que compartió Naya Rivera antes de desaparecer

Naya Rivera y su hijo de cuatro años, Josey (Foto: Instagram @nayarivera)

Tras la desaparición de la actriz estadunidense Naya Rivera, la última foto que compartió en redes sociales llamó la atención de sus seguidores por exponer la amorosa relación que tiene con su pequeño hijo de cuatro años, Josey. Naya desapareció la tarde del miércoles 8 de julio durante un paseo en bote con su hijo en el lago Piru, al interior del bosque nacional de Los Padres, en el condado de Ventura, California, por lo que la policía considera que pudo haberse ahogado.

Este jueves por la tarde (tiempo local), la Oficina del Sheriff del condado de Ventura informó que continúan las labores de búsqueda en colaboración con equipos de buceo especializados de Los Ángeles, San Luis Obispo y Tulare. Al rededor de 80 personas participan en la diligencia, en la que también son empleados helicópteros, botes y vehículos todo terreno. “Los mantendremos informados con las actualizaciones a medida que las conozcamos. Nuestros corazones y oraciones están con todos los familiares y amigos de la familia Rivera”, compartió la oficina vía Twitter.

Horas antes del incidente, Naya compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en que aparece junto con su pequeño hijo. “just the two of us”, “sólo nosotros dos” en español, es la frase que acompaña la imagen.

Un vehículo de emergencia fue visto durante la búsqueda de la actriz Naya Rivera en el lago Piru en California (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

En los comentarios de la fotografía publicada por Naya se han expresado en solidaridad y espera de su aparición las actrices Tamera Mowry-Housley, Jade Chynoweth y Heather Morris, el actor Terrence Green y el cantante Todrick Hall, entre muchas otras celebridades, amistades y cientos de miles de seguidores de la carrera artística de la actriz de 33 años.

El pequeño Josey es hijo de Naya y el actor Ryan Dorsey, ex pareja de la actriz de quien se divorció en 2018. El miércoles, tras la desaparición de su madre, el niño fue encontrado dormido al interior del bote que rentaron para pasear. Josey portaba su chaleco salvavidas, pero el chaleco que probablemente correspondía a su madre se encontraba al interior de la embarcación.

Las labores de rescate de Naya iniciaron el miércoles, sin embargo, debieron suspenderse tras la llegada de la noche y reiniciarse este jueves. Mientras tanto, el acceso al lago Piru fue cerrado al público y Naya fue oficialmente declarada como desaparecida.

Naya Rivera es principalmente reconocida por su participación de la serie musical Glee. En las últimas horas, fanáticos de la serie hicieron eco de la interpretación que Naya, en el papel de Santana López, hizo de la canción “If I die young” en el tercer capítulo de la quinta temporada: “Si muero joven, entiérrame en satén, tiéndeme en una cama de rosas, húndeme en el río al amanecer, mándame lejos con las palabras de una canción de amor”.

La actriz desapareció después de un paseo en bote junto con su hijo (Foto: Instagram @nayarivera)

Esta no fue la única canción compartida y relacionada en Internet con la desaparición de Rivera. A pesar de que la última fotografía que la actriz compartió en Instagram muestra una amorosa y tierna relación entre madre e hijo, rápidamente surgieron hipótesis “conspirativas” en redes sociales. Hubo quienes especularon sobre la posibilidad de que el incidente no fuera accidental, sino premeditado. Y es que la leyenda colocada en Instagram coincide con el título de la canción “Just the two of us” de Eminem.

En esta canción, clara referencia a un feminicidio, un padre narra a su hija cómo se deshará del cuerpo de su mamá: “Bebé, no llores cariño, no te hagas la idea equivocada. Mamá está demasiado dormida para oírte gritar en su oído. Es por eso que no puedes hacer que se despierte, pero no te preocupes. Papá hizo una buena cama para mamá en el fondo del lago”.

A pesar de la hipótesis impulsada en redes sociales, no existe ningún indicio anunciado por las autoridades que señale la comisión de algún delito en contra de Naya Rivera. El portavoz de la Oficina del Sheriff, Eric Buschow, señaló en conferencia de prensa que su desaparición podría tratarse de un caso de ahogamiento.

Según explicó, la policía recibió reportes de que, al rededor de las 13:00 horas del miércoles (tiempo local), una mujer y su hijo rentaron un bote para pasear por el lago. Aproximadamente tres horas después de que partieran del muelle, los ocupantes de otro bote encontraron al niño sólo y durmiendo en la embarcación. La policía cree que ella desapareció al interior del lago. No hay ningún testigo que viera a la familia nadando en el agua, sin embargo, Josey explicó a la policía que después de nadar con su mamá en el lago sólo el regresó al bote.

