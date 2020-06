Nuevas imágenes de Eiza González y Timothée Chalamet paseando por la playa

La actriz mexicana se mostró paseando cercanamente con el actor Timothée Chamelet (Foto: Instagram @eizagonzalez)

La relación entre la actriz Eiza González y el actor Timotheé Chalamet se encuentra en su punto más alto luego de que fueran captados en la playa paseando juntos en una de las playas de Los Cabos, Baja California Sur. La pareja fue vista recientemente en una fiesta que organizaron como parte de un viaje de vacaciones en compañía de unos amigos.

Las fotos de esa reunión se dieron a conocer hace unos días en los que se muestra a Timothée tomando una guitarra y tocando para Eiza y para sus compañeros de viaje. Eiza, por su parte, aparece usando un sensual bikini azul que resalta su figura.

González y Chalamet se encuentran hospedados en un lujoso resort de Los Cabos en donde parece que la pasión de la que gozan no tiene fin. Ya que en algunas fotos se puede apreciar cómo el protagonista de Call Me by Your Name abraza fuertemente a Eiza como si lo consolara.

La actriz ya había sido captada días antes con Chalamet, mientras mantenían una reunión muy discreta con sus amigos (Foto: Instagram @krgftt__)

La relación se dio unas semanas después de que Timothée Chalamet terminara con Lily Rose-Depp, hija del famoso Johnny Depp. Chalamet y Eiza González se conocieron en el set de la serie The King perteneciente a Netflix. En la serie, Timothée interpretó al rey Enrique V, mientras que González interpretó a su esposa, Catherine de Valois.

Eiza González no deja de sorprender con sus bikinis con los cuales muestra su asombrosa figura. Mientras que a Chalamet siempre se le ve con ella. La pareja ha dado mucho de qué hablar, pues ha formado parte de las tendencias y hasta de polémicas, como lo fueron las fotos que recientemente se publicaron en donde la actriz aparece haciendo un blackface. La polémica tuvo lugar en el contexto de las manifestaciones del movimirnto Black Lives Matter, lo cual la hizo tendencia en las redes sociales.

La actriz no se quedó callada y afirmó que las fotos se hicieron cuando ella no tenía factor de decisión ni autoridad para decidir sobre sus papeles en los proyectos, pues resulta que las fotos fueron captadas cuando ella apenas tenía 15 años y se encontraba trabajando en la telenovela Lola, érase una vez en los tiempos en que recién comenzaba su carrera como actriz en Televisa.

La pareja fue vista de forma muy cariñosa en las playas de Baja California Sur, mientras se hospedaban en un resort de lujo (Foto: Instagram @love.ly.tim)

Ante esta situación, Eiza dijo en una entrevista que ella no tenía responsabilidad pues no podía rechazar lo que los productores le ordenaban, sin embargo ofreció una disculpa pública general y se comprometió a que no volvería a pasar pues ahora tiene un mayor conocimiento y mayor autoridad para no volver a interpretar actos y papeles que vayan en contra de su forma de pensar.

Siento mucha vergüenza y me siento apenada por haber utilizado el maquillaje en un blackface que aparece en algunas fotos que circulan por ahí. (...) Era una actriz de 15 años y era mi primera telenovela mexicana en la que participaba, fui presionada contra mi voluntad.

Eiza González fue duramente criticada por esta foto. Tenía 15 años y participaba en "Lola, érase una vez" (Foto: Twitter @arjonaadria)

La polémica causó que muchos seguidores y seguidoras de Timothée criticaran la relación que tiene con Eiza González, todo en un claro intento de tratar de dañar la relación de la pareja. González salió a defenderse de la siguiente forma:

Nunca participaría de forma intencionada en nada que tuviera que dañar o afectar la sensibilidad de otra persona (...) más que disculpas, es mi responsabilidad educarme a mi misma para poder usar mi voz y ayudar a quienes se levantan contra las injusticias. Una vez más me disculpo sinceramente si ofendí o dañe a alguien con mis acciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Eiza González reapareció en viaje romántico con Timothée Chalamet

Eiza González y sus idilios en Hollywood: Liam Hemsworth, Timothée Chalamet y más

Eiza González se vio envuelta en polémica racista por culpa de un maquillaje