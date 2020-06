“The broken and the bad”, la nueva docuserie inspirada Breaking Bad y Better Call Saul

Giancarlo Esposito

“¡Emocionado por ver nuestro nuevo programa #TheBrokenandtheBad, que debutará el 9 de julio en AMC!”, anunció el jueves en su cuenta de Instagram Giancarlo Esposito, el actor que interpretó a Gus en la popular serie Breaking Bad.

En el posteo, Espósito agregó que el nuevo producto estará inspirado en el universo de esa serie y de Better Call Saul, y que su análisis se mezclará con episodios de la vida real.

Además, agregó que en él explorarán “la psicología de los estafadores y sicarios, la economía del tráfico de drogas, el único pueblo en el que se puede vivir en paz incluso si tienes sensibilidad electromagnética, y mucho más”.

El posteo de Giancarlo Esposito en el que anuncia la nueva docuserie The broken and the bad

La noticia de la nueva docuserie The Broken and the Bad había sido difundida unas horas antes a través de un comunicado de prensa, en el que explicaban que estará “inspirado en los personajes, situaciones y temas más memorables del universo de Better Call Saul y Breaking Bad” y que se centrará “en las historias del mundo real que reflejan los mundos ficticios de ambos espectáculos”.

Esposito, quien interpreta al narcotraficante Gus Fring, dueño de Pollos Hermanos en ambos programas, estará a cargo de la conducción de la serie.

Uno de los episodios se centrará en la única ciudad de Estados Unidos donde aquellos con hipersensibilidad electromagnética pueden vivir en paz: un guiño a la dolencia sufrida por el hermano de Saul Goodman, Chuck (interpretado por Michael McKean), en Better Call Saul.

Breaking Bad

Junto con el estreno de The Broken and the Bad, la programación de AMC incluirá una maratón de un día que abarcará toda la quinta temporada de Better Call Saul, y que tendrá lugar el próximo 9 de julio, desde las 9:00 hasta las 21:30, hora local.

AMC también transmitirá de forma consecutiva dos películas protagonizadas por Bryan Cranston, Godzilla y Wakefield el 6 de julio. Cranston aparecerá en un especial entre la transmisión de ambas películas.

Breaking Bad, la serie creada por Vince Gilligan fue conocida por varios personajes secundarios que supieron ocupar un lugar importantísimo dentro de la trama. Junto a Walter White y Jesse Pinkman, los nombres de Saul Goodman, Mike, y Gustavo Fring fueron algunos de los personajes más destacados.

Better Call Saul

Después de su finalización, la serie contó con un spin-off, Better call Saul en el que varios de estos roles volvieron a tomar vida.

Después de interpretar a Gus, Giancarlo Espósito le dio vida a un personaje real: Adam Clayton Powell, el reverendo y congresista que lideró el movimiento afroamericano junto a Malcom X y Martin Luther King, y la lucha por los derechos civiles.

