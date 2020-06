La foto inédita de Chabelo que lo convirtió en tendencia de Twitter

Xavier López "Chabelo" es "inmortal", según su esposa (Foto: Cuartoscuro)

Una vez más el presentador y actor Xavier López “Chabelo” se convirtió en tendencia en Twitter, pero no por algún asunto relacionado con su salud, sino por una imagen inédita captada hace varias décadas.

En la cuenta de Tlatoani Cuauhtémoc (@Cuauhtemoc_1521), dedicada a difundir la historia de México, se compartió el lunes por la noche una imagen en blanco y negro en la que aparecían en primer plano tres jóvenes.

“En la década de los 50 era común que le tomaran fotos a los peatones que caminaban por el Centro Histórico, para después ofrecérselas para que las compraran”, explicó el titular de la cuenta.

La imagen que hizo tendencia a Chabelo

“La imagen que comparto es del tipo mencionado, en la calle de San Juan de Letrán. ¿Qué actor famoso apareció en la foto? #OPINA”, añadió en su comentario.

Y es que al observarse a detalle la imagen, al fondo podía apreciarse un joven con camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos bicolor.

Se trataba nada menos que de “Chabelo”, lo cual fue notado por usuarios de la red que lo hicieron evidente.

Incluso uno de los seguidores modificó la foto a color para que se distinguiera mejor al actor y presentador de televisión.

Las bromas no se hicieron esperar y en los comentarios que recibió esa publicación hubo varios relacionados con la edad de “Chabelo”, un tema que suele convertirlo en objeto de memes y burlas en redes sociales.

“Es Chabelo, pero la foto entonces es de los 50 A.C”, “Esa foto Chabelo tenía 6000 años A.C”, “Chabelo, que siendo joven viajó al futuro”, “Ya era su tercera reencarnación”, decían algunos de los mensajes.

La gran cantidad de comentarios que recibió ese tuit convirtió a Chabelo en tendencia en la red social, algo que no es nuevo para él, pues en varias ocasiones su nombre suele estar entre los temas que generan más impacto.

Chabelo ha sido tendencia en varias ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

Por ahora en la cuenta oficial de Twitter del presentador no se ha hecho algún comentario respecto de la imagen. El último mensaje publicado fue uno relacionado con el Día del Niño, el pasado 30 de abril.

“El inmortal”

Xavier López cumplió 85 años el pasado 17 de febrero y aunque nació en Estados Unidos, se mudó a México cuando era joven para estudiar Medicina.

En el país comenzó una carrera en el mundo del cine y la televisión. Fue famoso gracias al programa dominical En familia, con Chabelo, que se transmitió de 1967 a 2015.

De aquella época, el año pasado Carmen Salinas compartió otra foto inédita que mostraba a Chabelo junto a una joven Verónica Castro, que trabajó en el programa en los inicios de su carrera como edecán.

La publicación que compartió Carmen Salinas en Instagram

Su nombre ya había sido tendencia en Twitter en abril de 2019 luego de que no acudiera a la presentación de la película El Complot Mongol. Se desataron rumores sobre su salud que él mismo se encargó de echar abajo.

“Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla. #Yapárenle”., escribió primero en su cuenta de Twitter.

“Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy ni grave ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!”, detalló en su cuenta de Facebook.

En redes circulan memes burlándose de la edad de Chabelo (Foto: Internet)

Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, su esposa Miranda se encargó de aclarar cualquier asunto sobre la salud del presentador.

“Está sano. Ya ves que los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo”, aseguró a Multimedios.

