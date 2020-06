Alejandra Ávalos reveló por qué rechazó a Luis Miguel: “Él tenía otras intenciones”

Alejandra Ávalos rechazó los avances de Luis Miguel y no volvió a verlo (IG: lmxlm/aleavalosr)

La actriz y cantante Alejandra Ávalos volvió a hablar del momento en que rechazó al cantante Luis MIguel y explicó sus motivos.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Ávalos recordó cómo su contacto con “El Sol” terminó de manera abrupta cuando no se dejó seducir.

El tenía otras intenciones que no correspondían a mi anhelo. Yo no quería andar con Luis Miguel, yo no quería ser una más. No quería que de repente me utilizara. Nunca ha sido lo que he buscado

Desde que comenzaron a salir ella se dio cuenta de que le gustaba al cantante, “pero yo no correspondía a eso, por lo menos yo sentía que era más sincero ser yo la amiga y no dejarme seducir por Luis Miguel, él era un seductor nato, era un gran seductor”.

La actriz recordó a Luis Miguel como un hombre muy educado, con una sensualidad a flor de piel, seguro de su físico, "bello por dentro y por fuera, informado y muy culto".

¿Por qué dejaron de hablarse?

Alejandra comentó que su contacto con Luis Miguel terminó luego de una noche de fiesta en la que terminaron solos en su casa.

“Cené con él y me dijo ‘no quiero que te vayas’”, recordó la actriz, quien le dejó en claro al cantante que se iría a su casa. “Creo que se sintió despreciado, esa negativa mía no le cayó bien en ese momento”.

Ávalos dijo que veía a Luis Miguel como si fuera un hermano menor porque, de hecho, tiene un hermano de su edad, pero el cantante no la veía así.

“El no acceder a sus encantos y no dejarme llevar por la seducción me costó mucho trabajo. Él se enojó y me dijo ´pues si te vas no te vuelvo a hablar jamás '”. relató Ávalos sobre el fin de su cercanía con “El Sol”.

Ya el pasado marzo la actriz había hablado del asunto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en "El Minuto que cambió mi destino".

“No soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura, se lo dije, quiero ser tu amiga para toda la vida, no quiero ser un romance efímero en tu vida. Al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar”, recordó en aquella ocasión. “Muchas mujeres lo veían a él como una conquista importante en sus vidas y yo no le veía así, yo siempre lo veía como un niño cariñoso, como con un niño con mucha falta de amor y de cariño”.

La declaración que desató una polémica

El nombre de Alejandra Ávalos figuró ampliamente hace unas semanas al asegurar que Erika Buenfil y Laura Flores le hicieron bullying.

“Me gritaban ‘gorda’, ‘panzona’, ‘tienes celulitis’. Se encargaron de hacerme la vida en pedazos en muchas oportunidades. Me trataron mal, me ofendieron.”, declaró al programa de televisión Venga la alegría acerca de un show que dio en el ya extinto centro nocturno El Patio.

Tanto Flores como Buenfil negaron que el incidente hubiera ocurrido. “Me sorprende esto, pero lo único que quiero es decir que Ale para mí es una gran artista, una gran cantante, preciosa, guapísima, siempre lo ha sido; yo creo que la belleza no tiene nada que ver con si tienes o no grasa en el cuerpo, eso es una estupidez... considero que siempre he sido una mujer inteligente y respetuosa, porque así me educaron en mi casa", comentó Laura.

Buenfil se mostró menos amable y además de enviar indirectas en Twitter, en una transmisión en Instagram señaló: “Mientras yo trabajo, otras personas hablan de mí en su casa. Entonces lo único que puedo decir es que se pongan a trabajar y que le echen ganas. Así que en nombre mío y de Laura, que somos dos señoras respetables, ella en su vida y yo también, que no hemos hecho otra cosa más que luchar y salir adelante y empujar y levantar la bandera de mujeres trabajadoras, viene otra y nos quiere tumbar. Qué huev*”

