Tenoch Huerta, Mauricio Martínez y la polémica sobre el racismo que desataron en Twitter

Tenoch Huerta y Mauricio Martínez se mantuvieron en las tendencias más populares de Twitter durante varias horas (Foto: Instagram@tenochhuerta/@martinezmau)

El asesinato de George Floyd, un hombre afroestadounidense, a manos de un policía blanco en Minneapolis, Minnesota, ha puesto nuevamente en el centro de la discusión los temas del racismo y el clasismo. La brutalidad policíaca mostrada en este incidente le dio la vuelta al mundo e indignó a un cada vez más creciente sector de la sociedad, por lo que las protestas en varias ciudades de Estados Unidos, son sólo un eco del clamor popular.

Al respecto, dos actores mexicanos se enfrascaron en una discusión en Twitter, donde sacaron a relucir comentarios encontrados en una polémica a la que también se sumaron diversos usuarios. Se trata de Tenoch Huerta y Mauricio Martínez.

La controversia inició cuando Huerta, quien participó en la serie Narcos de Netflix, escribió:

Cuando terminen de apoyar al tan necesario movimiento antirracista en Estados Unidos podemos hablar del racismo en México? ¿O ese tema seguirá siendo tabú?

A lo que Martínez, quien ha centrado su carrera en el teatro musical, reviró diciendo que el racismo que se vive en Estados Unidos no es el mismo que se vive en México, y empleó al prócer de la patria, Benito Juárez, para dejar más clara su idea.

Benito Juárez fue presidente de México en 1858. En Estados Unidos no hubo un presidente de color sino hasta 2009, cuando Obama llegó al poder. Con eso tienes para darte cuenta que el tema del racismo aquí en Estados Unidos es mucho más profundo. No niego que México sea racista. Pero no se compara

Tenoch Huerta se ha pronunciado en otras ocasiones en contra del racismo y el clasismo en la sociedad mexicana (Foto: Instagram@tenochhuerta)

Martínez, el egresado de la primera generación del programa Operación Triunfo México, no fue el único que contestó al tuit de Huerta, quien frecuentemente se muestra como aliado de las causas sociales, y en especial del racismo que azota al mundo.

Los también actores Luis Gatica y Antonio de la Vega mostraron su discrepancia respecto al mensaje de su colega.

“El problema no es el racismo o clasismo o etcétera; el problema es el odio que existe en el mundo, porque no es sólo en México o en Estados Unidos; el odio que engendra el miedo a lo diferente está bien pinche arraigado. Y el EGO bien pinche inflado, Tenoch”, escribió De la Vega.

Luis Gatica explicó su punto (Foto: Twitter)

Tenoch Huerta reafirmó su punto con ayuda de una infografía de Oxfam (Foto: Twitter)

Tras recibir sus respuestas, Tenoch Huerta contestó desarrollando su punto con una gráfica de Oxfam México y explicó la importancia de hablar del racismo. En la infografía compartida por el actor se leen datos duros como que “1 de cada 3 personas de tez blanca pertenece al 25% más rico de México”, “Personas con tonos oscuros de piel tienen riesgo de no tener educación básica” y “Para las mujeres blancas es mucho más fácil conseguir un empleo prestigioso y bien pagado sólo por el hecho de tener la piel clara”. Pero lo que encendió las alarmas de defensa fue el título de dicha imagen “El privilegio de ser whitexican”.

“Con todo respeto, ya desde que usas una gráfica con el término ‘Whitexican’, tu argumento pierde seriedad. ¿No te das cuenta que eso también es discriminatorio? México sí es un país racista y clasista. Pero jamás como el racismo que existe en Estados Unidos.”, respondió Martínez.

Y aunque Tenoch ya no contestó, los usuarios de Twitter de inmediato se volcaron contra Martínez, pues su discusión se centró en que en otros países ha sufrido discriminación por ser “güerito”.

Mauricio Martínez fue tendencia durante varias horas por las fuertes críticas que recibió de los usuarios que lo tacharon de clasista (Foto: Instagram@martinezmau)

“Lamento que hayas olvidado lo que es estar de este lado, pero si tuviste malos momentos con algo que no es tan evidente a simple vista, imagina alguien que no puede esconder su color de piel para que lo casteen en algo que sea justo a sus habilidades. Y esto sólo hablando del medio del entretenimiento”, “Imagínate ser blanco, vivir en Estados Unidos, twittear desde un iPhone y que te moleste la palabra Whitexican. Te mamaste, Mauricio Martínez. Extraño ese largo tiempo en el que no sabía de tu existencia”, escribieron algunos usuarios.

“Hace tiempo silencié al tal Mauricio Martínez. Estaba harta de que, sin seguirlo, a cada rato me salieran sus tweets llenos de clasismo. Cómo se atreve a ponerse a hablar de esos temas cuando él mismo es una mierda de persona. Lo qué hay que ver...”, fueron sólo algunos de los comentarios que evidenciaron al actor y lo mantuvieron en el top de tendencias durante horas.

Los usuarios señalaron la incongruencia en las declaraciones de Maurico Martínez (Foto: Twitter)

La forma de expresarse de Martínez fue calificada como displicente y soberbia (Foto: Twitter)

A través de un hilo, la usuaria Dana Corres, conocida por su postura feminista y su labor como activista, evidenció lo que ella considera violencia de género ejercida por el actor sobre su persona y la de otros usuarios. En el thread señala que varios de sus posts hacen alusión de forma despectiva a la apariencia física de la senadora Minerva Citlalli Hernández, además de evidenciar cómo el actor hace gala de su clasismo haciendo uso de descalificativos como “naco”

El actor se defendió con argumentos que fueron calificados como "racismo inverso", un concepto que ironiza con las ideas que demeritan el racismo contra las personas de piel oscura (Foto: Twitter)

El hilo que destapó la activista evidencia los adjetivos peyorativos con los que el actor se ha dirigido a otras personas (Foto: Twitter)

El actor ha dirigido mensajes agresivos a personajes como la senadora y activista social Citlalli Hernández (Foto: Twitter)

El hilo de la activista Dana Corres que evidencia el clasismo de Martínez (Foto: Twitter)

A pesar de que lo tundieron duramente en la red social, el actor no se retractó de su dicho y reiteró que a su parecer el racismo en México no es el mismo que el que se vive en Estados Unidos.

Por último, le guste a quien le guste sostengo lo que dije en mi tuit: el racismo que viven los afroamericanos no es igual al que se vive en México por ser de piel morena. Aprovechar el Black Live Matters para señalarlo hasta me pareció ofensivo a mis seres queridos afroamericanos. Gracias.

