“Ya no quiero decir nada por respeto”: Óscar Burgos reaccionó a las nuevas acusaciones contra Karla Panini

Oscar Burgos lamentó haber recibido ataques por subir un video con Karla Panini (IG: oscarburgostv / malinfluencersmx)

El productor y actor Óscar Burgos evitó dar una opinión respecto de las recientes declaraciones del empresario Felipe Silva en contra de su ex esposa, Karla Panini, con quien tiene un hijo.

“Yo ya no quiero decir nada, por respeto a la familia Luna y por respeto a la mamá de mi hijo, es mejor que me conserve así callado, ya di mi punto de vista, ya ofrecí una disculpa a la familia Luna, ya dije lo que tenía que decir, creo que lo que diga está de más”, comentó en una entrevista con el programa “Ventaneando”.

Burgos dijo que no ha estado al pendiente ni de redes sociales ni de medios de comunicación, por lo que -parece- no se enteró de todo lo que Felipe Silva dijo de Panini.

El empresario, quien trabajó durante algunos años con Las Lavanderas, aseguró que pagó por tener una relación sexual con Panini y además reveló la que habría sido la verdadera razón por la cual la Lavandera y Burgos se divorciaron.

Hace unas semanas Burgos presumía de la buena relación que lleva con Panini y su esposo, Américo Garza

“Panini es de lo peor. Karla Panini se divorció de Óscar Burgos, si mi gran amigo Perro Guarumo tiene los suficientes pantalones para que diga la verdad, porque la encontró en Reynosa, Tamaulipas, en un show, con una persona en la cama, haciendo el amor a Karla Panini. Por eso fue el detonante de la separación que hubo”, aseguró en una entrevista con Multimedios.

En otras entrevistas, Silva ha asegurado también que Panini consumía drogas.

Pese a todo el escándalo desatado por las declaraciones del empresario, Burgos no quiso opinar.

“Yo ya no he estado viendo las redes ni me he metido a Instagram ni a Facebook, ni me he metido a nada, ni a noticieros, no quiero saber nada, estoy grabando mi programa, voy a dedicarme a lo que yo sé hacer que es trabajar, llevar risas a las personas, yo no puedo estar mal con la mamá de mi hijo, siempre voy a estar bien con ella. Lo que tenía que decir ya lo dije”.

Burgos prefiere ya no opinar sobre la mamá de su hijo (IG: oscarburgostv)

Burgos respondió con una sonrisa cuando la reportera le preguntó acerca de las declaraciones de Silva en relación con su supuesto encuentro sexual con Panini y el consumo de drogas de ésta. “No voy a opinar nada, te lo juro que no. Lo que pienso es que yo ya no debo opinar nada, eso es lo que pienso”.

Burgos reconoció que últimamente no ha estado en mucho contacto con su hijo y dentro de todo el escándalo su relación con él es prioritaria. “Estar bien con mi hijo que eso es lo principal, he estado ocupado no lo he visto, pero lo voy a ver en estos días”.

El shock

Hace un par de semanas Burgos dijo estar en shock luego de escuchar el audio de la conversación entre Karla Luna, Panini y Américo Garza, pues desconocía su existencia.

En aquella charla, Luna encaró a Panini y Garza por engañarla y también reclamó por el dinero que se le debía de su trabajo con Las Lavanderas.

Oscar Burgos comentó que no puede llevar una mala relación con Karla Panini, la madre de su hijo (IG: oscarburgostv/ malinfluencersmx)

“Creo que debo ofrecer ahora una disculpa pública a la familia de Luna, aclarar que yo ignoro muchas cosas y prefiero seguir sin saberlas, porque me haría daño, yo solo quiero que las niñas y Gabriel estén bien, que no vivan en medio del odio, sino del amor”, comentó Burgos a La Columnaria.

En otra entrevista con Ventaneando, Burgos insistió en que siempre quiso que terminara el odio por el bien de su hijo y de las otras menres involucradas.

“Lo único que quiero parar es el odio y lo que quiero es tranquilizar a los niños. La gente lo que quiere es odiar y decir cosas feas. Yo ya me rindo, permaneceré callado ya”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Karla Panini se divorció de Óscar Burgos porque la encontró con alguien”: más del empresario que destapó un encuentro íntimo con la ex Lavandera

Karla Panini y otra foto de su pasado: cuando la ex Lavandera se operó el busto y decía ser hija de Óscar Burgos

“Si quieres hablo de las brujerías que le hicieron a Karla Luna”: Felipe Silva amenazó con destapar más escándalos de Américo Garza y Karla Panini