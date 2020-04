“No es fácil tampoco para muchos, porque claro, millones de mexicanos tienen que trabajar para poder darle comida a sus familias. Ellos viven al día, tienen que hacer dinero para poder llevar comida a sus familias. Hay millones de mexicanos así, y es complicado para ellos quedarse en casa, porque si lo hacen, no comen. Así que no es una situación sencilla para millones de mexicanos que no pueden costear el poder quedarse en casa”, explicó.