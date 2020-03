Jolie notó que sus hijos fueron “solidarios y dulces” mientras sus hermanas se recuperaban. “En estos días he visto a mis hijas cuidarse entre ellas. La más joven aprendió todo lo que hacían las enfermeras con su hermana para poder hacerlo. He visto también como todos mis hijos pusieron en segundo plano su vida y convirtieron en su prioridad a sus hermanas. He visto la alegría que sentían al estar al servicio de sus seres queridos”, continúa la actriz y directora.