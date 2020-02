- El primer paso fue perder peso y así también descubrí el afecto psiscológico (Risas). Fue imposible evitarlo cuando perdí peso en tan poco tiempo. Al principio de los ensayos, Todd (el director) me había dado una agenda del Joker, como un diario íntimo que me ayudó mucho. Yo no tenía la menor idea por donde empezar. Era un diario íntimo totalmente vacío, que él me había dado para que yo escribiera lo que quisiera. Pero yo no sabía que escribir y le pedí algunas sugerencias que incluso ignoré por completo (Risas). Con el paso del tiempo, todo empezó a surgir solo, sin darme cuenta que iba a ser una buena forma de descubrir al personaje, en aquel momento.