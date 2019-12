A Michelle y Josué el matrimonio les llegó como consecuencia del embarazo, pero siempre como una decisión en conjunto: “Yo no me quería casar, pero cuando estoy embarazada, los primeros 3 meses, la hormona se me volvió loca, odiaba a todo el mundo (...) de pronto dije: ‘mi hijo no va a nacer si no estoy casada. Me tengo que casar porque Marcelo tiene que saber que lo planeé y que fue de amor'. Llego en la noche con Pipo y le digo ‘oye, me quiero casar’ y me dice, ‘yo pensé que no te querías casar, pues ¡casémonos!”.