El hijo de Jenji Kohan, creadora de series como Orange Is the New Black y Weeds, de 20 años, murió el martes tras una fatal accidente de esquí en las montañas de Park City, Utah, en la víspera de Año Nuevo. Charlie Noxon, de 20 años, estaba disfrutando de unas vacaciones con sus dos hermanos y su padre, el escritor Christopher Noxon, informó este jueves TMZ.