Argumentó que los organizadores no se habían comunicado con él ni con otros ex integrantes de la agrupación para que contarán las experiencias que vivieron mientras estuvieron en la época de gloria de Menudo. Fue más allá al expresar que teme solo se cuente la versión del creador del grupo, Edgardo Díaz, y no la realidad de lo que en esos años ocurrió.