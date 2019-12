Schrier, de 24 años, que habló en el escenario sobre haber abordado un trastorno alimentario, dijo que decidió competir por Miss América después de que se tomaran estas decisiones. “Me imaginé que nunca me subiría a ese escenario porque era una mujer que no quería subirse a un traje de baño en el escenario”. Y no tenía talento para actuar, lo cual es realmente irónico ahora", dijo.