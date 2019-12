View this post on Instagram

Mientras @josejoseoficial ayer visitaba un asilo de ancianos en Veracruz SARA SOSA Y SU MADRE posaban para la revista HOLA #sarita #saritasisa #sarasalazar #josejoel #josejose DESLIZA PARA VER VÍDEO ⬅️⬅️ @chismenolike #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness @elisaberistain @javierceriani