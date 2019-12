“Hay cosas que ella dijo con las que definitivamente tuve problemas, pero eso no invalida lo que siento por su lucha. El evitar todas esas cosas para sacar un arco emocional de su personaje, simplemente no quería ser parte de eso. Por cierto, si se tratara de una película sobre mí, (que espero que nadie la haga), estaría llena de fallas y errores, y no quisiera que alguien me quite esas cosas. Realmente creo que lo que ella y esas mujeres pasaron fue un desastre, a pesar de que trabajan para una cadena con la que tengo problemas”, detalló a la publicación.