“Le pedí por tantos problemas que tiene uno con la familia, y que me mandara a alguien para que me ayudara a solucionar mis problemas. (Después) vine aquí y me enfermé por tantas cosas atrasadas que tiene uno, como mis pulmones, trabajando en lugares donde fuma la gente y así. Entonces me enfermé y llega una persona que me está curando y ella trabaja con el Señor y me está curando”, mencionó Paquita la del Barrio.