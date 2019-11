“No quiero decir mucho, sólo quiero aclarar una cosa respecto al tema: Si al principio bromeaba y seguía sus chistes era porque no sabía cómo reaccionar para que se detuvieran. Literalmente si me quejaba me tiraban más, pero si decía que no me afectaba también, así que estoy en un punto en el que ya no sé si tenía que aguantar o si lo que hice estuvo bien, es muy raro. Y no es que quiera normalizar que hayan cruzado la línea entre el mame y el acoso. Sólo estoy muy confundido, estoy pensando demasiadas cosas al mismo tiempo y necesito descansar”, indicó en un comunicado difundido anoche.