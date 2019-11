“Soy mucho más sabia ahora con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer”, afirmó Clarke. No obstante, tiempo atrás no tenía esa actitud cuando una escena no le gustaba o ponía algún tipo de impedimento. Cuando se empezó a rodar la serie, en julio de 2010, tenía 22 años. Era más joven, más ingenua, estaba comenzando su carrera y no fue fácil para ella poner límites. “He tenido peleas en el set de rodaje. Yo decía que no, que me cubría con una sábana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcionar a tus fans'".