Reflexionando sobre su separación años después, el príncipe William: “Ambos éramos muy jóvenes. Intentábamos encontrar el camino y estábamos creciendo, era solo un poco de espacio, las cosas funcionaron para mejor”. Kate agregó: “Creo que yo en ese momento no estaba muy feliz, pero me hizo una persona más fuerte. Descubres cosas sobre ti que tal vez no te habías dado cuenta ,y valoré ese tiempo para mí".