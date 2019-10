“El problema es que a veces pretenden ser profundas y para ser sinceros son bastante de derecha . Siempre veo a los superhéroes como gente que mata a otra gente porque no cree en lo que dice creer, o porque no son aquello que quieren que sean. No respondo a ese tipo de personajes. Este genocidio cultural es como veneno, porque los espectadores padecen una sobreexposición de este tipo de tramas y explosiones y mierda que no habla para nada de lo que significa ser humano", expreó el ganador del Oscar. “No me gustan filosóficamente”.